Urkullu cree que existe una presión para forzarle al adelanto electoral en Euskadi

El lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que existe una presión en Euskadi para forzarle al adelanto de las elecciones autonómicas vascas de 2024, pero ha asegurado que no le afectará. "Convocaré las elecciones autonómicas cuando crea que es el momento, pero tenemos mucho trabajo por hacer", ha subrayado.

En cuanto a la situación de la política estatal y a la futura sesión de investidura a la que se presenta el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, Urkullu ha admitido que está preocupado por que no exista "la necesaria estabilidad" que se precisa, y también porque se pueda "elegir un presidente y se conforme el Gobierno español sin estabilidad". "No es una cuestión menor que se elija invista presidente, pero que sea un Gobierno inestable", ha advertido.

Iñigo Urkullu, que ha comparecido ante los medios de comunicación en su última jornada de viaje oficial a Japón, ha asegurado que no está "nervioso para nada" ante las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en 2024, aunque "algunos pretendan trasladarlo así a la sociedad". "Estoy absolutamente tranquilo porque estoy única y exclusivamente centrado en el ejercicio de mi responsabilidad como Lehendakari", ha apuntado.

Según ha añadido, "esta legislatura terminará cuando termine". "Estoy absolutamente dedicado a lo que es la gestión y el liderazgo también del Gobierno Vasco en su quehacer en este mandato, y que a mí me corresponde cumplir. No tengo otra preocupación", ha reiterado.

Iñigo Urkullu, que todavía es candidato a la reelección como Lehendakari a la espera del proceso interno del PNV, ha recordado que ya hay candidatos de otros partidos que están confirmados porque "hacían una previsión de adelantos electorales", y ha afirmado que desconoce "en qué fundamentan esas interpretaciones".

"La facultad de disolver el Parlamento le corresponde al Lehendakari y el Lehendakari disolverá el Parlamento y convocará las elecciones autonómicas cuando crea que es el momento, siendo que tenemos mucho trabajo por hacer", ha subrayado.

Tras recordar que existen proyectos importantes en tramitación en el Parlamento Vasco, ha dicho que no solo es trabajo del Gobierno, sino que "también los parlamentarios tienen trabajo por delante, si quieren abordar realmente lo que es la producción legislativa".

TÁCTICAS DILATORIAS

En este sentido, se ha preguntado si la oposición pretende, "entrando en un último año electoral", dedicarse a "tácticas" como posibles prórrogas de tramitación legislativa o demoras parlamentarias. "Cada uno sabrá", ha señalado.

Preguntado si cree que se está ejerciendo una presión sobre él para forzarle a unas elecciones anticipadas, ha constatado de que se está "desde finales de verano hablando permanentemente de las elecciones autonómicas", cuando quedaba casi un año respecto a los anteriores comicios de hace cuatro años.

"Llama la atención que estemos asistiendo a este debate, a este supuesto tensionamiento, a este ejercicio, incluso de supuestas interpretaciones de nerviosismo en el Gobierno y en el Lehendakari", ha manifestado.

En este punto ha vuelto a decir que "está absolutamente tranquilo en cuanto a esa cuestión", aunque sí le preocupa "el clima político, el clima social", y la evolución del progreso económico y el bienestar EN Euskadi.

El Lehendakari considera que sí se le intenta presionar con ese "clima político y social", pero él no se siente "presionado". "No me siento presionado para nada o no supone una presión para mí. Otra cuestión es que se quiera trasladar esa interpretación a la opinión pública de manera interesada, pero yo estoy centrado en lo que tengo que estar", ha subrayado.

SÁNCHEZ

Iñigo Urkullu ha admitido también su preocupación por que no exista "la necesaria estabilidad" que se precisa en el Estado, y por que se pueda "elegir un presidente y se conforme el Gobierno español sin estabilidad", lo que llevaría a unas nuevas elecciones generales.

A su juicio, esto no es solo cuestión del líder de Junts, Carles Puigdemont, sino que, para ser presidente, Pedro Sánchez "necesita los votos de todos todo el tiempo". "No es una cuestión menor que se elija invista presidente, pero que sea un Gobierno inestable", ha reiterado. Por ello, ha advertido de que "la inestabilidad política es tan seria como que no se elija presidente"

(Habrá ampliación)





Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es