Belarra pide un "cambio de narrativa" para denunciar la "voluntad de exterminio" de Israel

La ministra de Derechos Sociales en funciones y líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido este martes "cambiar la narrativa" en torno al conflicto en Oriente Próximo y denunciar la "voluntad de exterminio" de Israel contra el pueblo palestino.



"No cabe la equidistancia, en este momento hay que decir claramente que Israel es un Estado ocupante", ha afirmado Belarra en declaraciones a Catalunya Ràdio, después de que la embajada de Israel en España condenara las declaraciones "absolutamente inmorales" de "algunos elementos" del Gobierno español, en alusión a ministros como ella misma, Yolanda Díaz y Alberto Garzón.



La líder de Podemos ha subrayado que "nadie niega el dolor por las muertes de civiles israelíes", pero ha señalado que "Israel obvia el dolor de los palestinos, pasa por encima de los más de 1.600 palestinos y palestinas asesinados, bombardeados, en la Franja de Gaza en las últimas semanas".



Eso "a mí, sinceramente, me ha dejado mal cuerpo", ha dicho la ministra, que considera que "los principales muertos están en el lado palestino", ahora en Gaza, convertida en "la cárcel más grande a cielo abierto".



"Tenemos que alzar la voz para que termine de una vez por todas este genocidio", ha recalcado Belarra, que ha destacado que "en este caso, quien está alzando la voz es Podemos", que ya ha planteado al PSOE que hay que llevar al líder israelí Benjamin Netanyahu "ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra".



"Yo hablo en nombre del Gobierno de España y en nombre de mi partido, como me corresponde por la posición que ocupo", ha puntualizado.



Belarra ha puesto de relieve que "España ha liderado dentro de la Unión Europea que se exija a Israel que cumpla con el derecho humanitario internacional", aunque en Podemos ven posible "ir más allá" y "cambiar la narrativa" a la hora de explicar el conflicto.



Hay, según Belarra, "una voluntad de exterminio, por parte de Israel, del pueblo palestino y de la gente que vive allí", por lo que hay que "reconocer que lo que está haciendo Israel son crímenes de guerra" y "actuar con la máxima contundencia".



"Estamos ante una potencia ocupante que lleva décadas ocupando e incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas", ha insistido.

