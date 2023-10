Hernández de Cos considera necesario reducir déficit en 2024 por alto endeudamiento

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera que los altos costes de endeudamiento global hacen necesario que los Gobiernos reduzcan los déficits el año próximo, según dijo al diario "Financial Times" (FT).



"La consolidación fiscal debería comenzar en 2024", dijo el responsable de la entidad.



El incremento, provocado por una liquidación de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, implica que quienes fijan las tasas de la eurozona probablemente hayan hecho lo suficiente para controlar la inflación, precisó el gobernador.



"El reciente aumento de las tasas de interés a largo plazo no está relacionado con factores internos, como los cambios en las expectativas del mercado sobre la inflación de la zona del euro", dijo, al referirse a los incrementos en los costos de endeudamiento de los gobiernos.



"Más bien, ha sido impulsado por la dinámica del mercado estadounidense", afirmó.



Hernández es considerado como uno de los miembros más "moderados" del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que el mes pasado elevó la tasa de depósitos a un récord del 4 %.



Desde entonces, los mercados de bonos se han vendido con fuerza, elevando los rendimientos de los bonos a 10 años de muchos países de la eurozona a su nivel más alto en más de una década, a pesar de una recuperación parcial en la última semana, dice el FT.



"Tenemos un endurecimiento adicional de las condiciones financieras", dijo, añadiendo que la economía de la eurozona ya estaba estancada y que la guerra entre Israel y Hamas "ciertamente no ayudará a impulsar la confianza, el consumo o la inversión".



El aumento de las tasas también ha renovado la preocupación de los inversores por los altos niveles de deuda, como en Italia, que recientemente incrementó su pronóstico de déficit presupuestario.



La deuda nacional de España representa el 113 % del producto interno bruto, la cuarta más alta entre los países de la eurozona.

