Elías Bendodo: Bildu ha conseguido "poner de rodillas" a Pedro Sánchez

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha advertido este domingo de que Bildu ha conseguido "poner de rodillas" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y ha afirmado que eso "es poner de rodilla a nuestro país".



Bendodo, que ha comparecido ante los medios de comunicación este domingo en Antequera (Málaga), ha comenzado el acto con unas imágenes de Sánchez negando en diferentes actos que no iba a pactar "nunca" con Bildu y ha destacado que a día de hoy es el único apoyo que tiene cerrado para su investidura.



El dirigente popular ha manifestado que, "si un político pierde su palabra, ha perdido toda la credibilidad y está inhabilitado para gestionar el bien común, el interés de los españoles".



Ha pedido que se mire la foto de Sánchez con los dirigentes de Bildu, ya que "no es una foto cualquiera, es la foto del viernes 13, la foto de la vergüenza, la foto que ofende a miles de víctimas, muchas de ellas del Partido Socialista que vieron como ETA asesinaba a militantes del Partido Socialista".



"Esto es lo que ha hecho Pedro Sánchez después de decir por activa y por pasiva que nunca pactaría con ellos", ha lamentado Bendodo, que ha incidido en que Sánchez que se ha reunido con el partido que hace solo unos meses, en mayo en las elecciones municipales, llevaba más de 40 terroristas de ETA en sus listas, muchos de ellos con delitos de sangre, "un partido que todavía aún no ha condenado ni un solo de los atentados que cometió".



"Es una ofensa, una indignidad, a la inmensa mayoría de los españoles y especialmente de las víctimas de ETA", ha censurado el dirigente popular, que le ha augurado que esa foto "le va a perseguir toda su vida, consiga o no la investidura, siga su carrera política o no".



"Está siguiendo al dictado y tragando con todo el guión de Bildu, que ha conseguido porque lo hemos visto poner de rodillas a Pedro Sánchez y eso es poner de rodillas a nuestro país y lo ha permitido por mantenerse sentado en la Moncloa", ha criticado el dirigente del PP.



Se ha preguntado cómo pretende gobernar, qué precio tendría que pagar por el apoyo de 24 partidos, "unos pidiendo un ministerio, otros dinero, condonación de deuda, amnistía, referéndum. Es imposible gobernar con 24 partidos, eso es desgastar a España y castigar a los españoles".



Ha instado a Sánchez a que convoque elecciones el próximo 14 de enero para "que los españoles hablen otra vez y ya con todas las cartas sobre la mesa y, si los españoles validan estas políticas de Pedro Sánchez, nosotros no tendremos nada que decir", ha apostillado Bendodo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es