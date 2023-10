PP, Vox y víctimas de ETA arremeten contra la primera reunión de Sánchez con Bildu

La reunión entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y EH Bildu, la primera entre ambos, ha sido censurada por el PP, Vox, y por asociaciones de víctimas como la AVT y Covite que ven en el encuentro el "pacto de la vergüenza", una "indignidad" y la "consumación de la infamia y la traición".



Todos estos actores censuran la entrevista y el apretón de manos de Sánchez con la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, de quien han recordado en redes sociales que en 1984 fue condenada por apología del terrorismo o han recuperado portadas de Egin, el diario abertzale del que fue editora en los años 90.



También se han llenado las redes de la hemeroteca para recordar a Sánchez cuando se negaba a verse con EH Bildu y a pactar nada con la formación abertzale, a la que ahora pide el sí a su investidura.



"El pacto de Pedro Sánchez con Bildu es el pacto de la vergüenza. Ningún presidente debería hablar con quienes se niegan a colaborar para esclarecer los crímenes del terrorismo. Como dije en la investidura, con Bildu no hay nada que pactar", ha señalado en X (antes Twitter) el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.



Su secretaria general, Cuca Gamarra, ha denunciado en rueda de prensa el "blanqueamiento indecente" y la legitimación de una formación que no ha condenado el terrorismo de ETA: "Se va a pagar a ese partido con la dignidad de todo un país".



La diputada del PP Carmen Fúnez ha acompañado además la imagen de la reunión con el nombre de varios dirigentes socialistas y otras personas asesinadas por ETA: Germán González López, Enrique Casas, Vicente Gajate, Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa, Juan María Jáuregui, Ernest Lluch, Froilán Elespe, Juan Priede, Joseba Pagazaurtundua e Isaías Carrasco.



A las críticas se han unido también los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Aragón, Jorge Azcón; Galicia, Alfonso Rueda, y la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha destacado que "España no se merece esto".



El líder de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado que Aizpurua, "condenada por hacer apología del terrorismo, amiga de etarras y editora de la propaganda de ETA", sea hoy "socia del autócrata Sánchez".



"Él es culpable, pero hay otros responsables: quienes votaron NO a la ilegalización de Bildu cuando Vox lo propuso en el Congreso", ha señalado además Abascal en una alusión al PP.



La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ve en la imagen del hoy al Estado "arrodillado ante ETA". "Esta foto es la consumación de la infamia. La consumación de la traición de este presidente a las víctimas del terrorismo y a todos los españoles", denuncia la asociación en redes sociales.



"Esta foto implica caer en la trampa de la normalización que quiere imponer la izquierda abertzale. Participar en la fotografía es dar la razón a quienes quieren pasar la página del pasado terrorista de ETA lo antes posible, sin asumir responsabilidades ni repudiar complicidades", ha advertido por su parte Covite.



Maite Pagazaurtundúa, hermana de un policía y militante socialista asesinado por ETA y eurodiputada de Ciudadanos, ha denunciado que "así se completa el blanqueamiento de los asesinos de sus compañeros de partido" y ha expresado su "tristeza" por los que, como su hermano, "se jugaron la vida sabiendo que la perderían" y porque "incentiva a los peores para decidir el futuro".



Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE en el Congreso y hoy eurodiputada de Ciudadanos, ha denunciado lo que considera una "triste foto para pasar a la Historia" porque "Pedro Sánchez cruza otra frontera: se reúne y se fotografía con Bildu tras evitar hacerlo toda la legislatura pasada".

