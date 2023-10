Sánchez cierra la ronda sin que el PSOE dé detalles de las reuniones con Bildu y Junts

El PSOE no ha dado detalles tras las reuniones que el presidente del Gobierno en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, ha mantenido en el Congreso con las portavoces de EH Bildu y Junts en esta cámara, y se ha limitado a decir que con esos encuentros finaliza la ronda de contactos para la investidura.



El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, no ha comparecido ante los medios de comunicación, como sí hizo el resto de la semana tras las reuniones celebradas entre Sánchez y representantes del PP, ERC, PNV, BNG, Coalición Canaria y UPN.



Este viernes, el PSOE se ha limitado a difundir una nota de prensa en la que deja constancia de que tras las reuniones mantenidas con EH Bildu y Junts, Sánchez ha concluido la ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios para su investidura.



El presidente del Gobierno en funciones agradece "a todos los grupos su disposición y respeto al proceso", según recalca el PSOE en la nota, donde no hay ninguna mención al contenido ni el tono de las reuniones con EH Bildu y Junts, muy significativas, ya que es la primera vez que el líder socialista se reúne oficialmente con representantes de ambos partidos.



Tras la reunión del pasado 4 de octubre entre Sánchez y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, la primera de la ronda de contactos, no hubo ninguna comparecencia ante los medios del PSOE, pero en una nota de prensa el partido dio detalles del encuentro, al señalar que transcurrió en un clima de cordialidad y confianza" y que acordaron "acelerar los trabajos" para cerrar un programa de gobierno.



En la nota de prensa de este viernes, el PSOE recuerda que tras la ronda de Sánchez con los grupos parlamentarios, y conocidos sus planteamientos, comienzan las reuniones de trabajo de la comisión negociadora socialista, de la que forman parte, entre otros, los ministros María Jesús Montero y Félix Bolaños.



En concreto, esta comisión negociadora del PSOE se reunirá el próximo lunes en la sede socialista de la calle de Ferraz, junto al portavoz del Congreso (Patxi López) y la del Senado (Eva Granados), para poner en común las conclusiones de la ronda de contactos de Sánchez y diseñar sus trabajos.



Las reuniones de esta comisión con los grupos se mantendrán en el ámbito de la discreción, según el PSOE, y con ellas se "intensificará el ritmo negociador y de concreción en las propuestas".



"Para el PSOE, la apuesta por la convivencia, el diálogo y la pluralidad es la hoja de ruta para lograr la investidura de Pedro Sánchez y las bases sobre las que debe asentarse el nuevo Gobierno. Por ello, esta fase de las negociaciones es tan importante, tanto en el contenido como en la discreción, y teniendo como soporte el marco constitucional en todo momento, además de la transparencia con los ciudadanos en cuanto se alcancen compromisos", añade.

