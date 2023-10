Asens reivindica la amnistía para "poner el marcador a cero" y "curar las heridas"

El exdiputado de los comunes Jaume Asens ha defendido este martes que la amnistía es una oportunidad "histórica" para superar la etapa de "confrontación", "poner el marcador a cero" y "curar las heridas que se han producido en un bando y otro".



En su intervención durante la presentación del dictamen jurídico de Sumar sobre la amnistía, Asens ha subrayado, sin embargo, que la medida de gracia "es el olvido judicial, no el olvido político", a la vez que ha negado que sea "una simple moneda de cambio para lograr una investidura".



El exdiputado, miembro del equipo negociador de Sumar, ha subrayado que "es una oportunidad para volver a hacer política en mayúsculas, para que el conflicto salga de los tribunales y pase al terreno político, de donde no debería haberse marchado nunca".



Asens, que ha señalado que el dictamen "no pretende ser un punto final de nada", sino que es un documento abierto a recibir aportaciones, ha reiterado que la amnistía es "un paso natural, necesario, coherente para tener un acuerdo histórico que permita mirar al futuro, revisando actitudes y poniendo la mirada larga" que debe contribuir a elaborar un "diagnóstico compartido" que permita "superar una etapa de enfrentamiento".



Tras recordar que la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut es "el origen del problema", Asens ha considerado que ahora el TC puede "formar parte de la Constitución", si avala el encaje constitucional de la amnistía que se defiende en el dictamen de Sumar.



Según Asens, la amnistía es una oportunidad para dar lugar a "un nuevo inicio político", para favorecer un acuerdo entre partidos catalanistas y ha expresado su agradecimiento a "todos los actores políticos dispuestos a flexibilizar sus posiciones para llegar a un acuerdo".



Al respecto, ha lanzado un mensaje a los partidos independentistas: "Es evidente que habrá gente que criticará este acuerdo. Tenemos que intentar blindar las negociaciones de la competición entre los partidos e intentar anteponer el interés nacional de Cataluña al de los partidos".



Por ello, ha pedido a los partidos independentistas que estén "por encima de las críticas de aquellos que se han instalado en el confort moral de la derrota y defienden, ante este posible acuerdo de investidura, una narrativa del todo o nada".

