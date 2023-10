Los dos socios del Gobierno discrepan en la condena a lo ocurrido entre Hamás e Israel

Los dos socios del Gobierno han discrepado este lunes a la hora de condenar el estallido de violencia en Oriente Próximo y señalar al responsable, al denunciar la parte socialista que se trata de un acto de “terrorismo” por parte de Hamás, mientras que Sumar ha criticado “la doble vara de medir” hacia los palestinos.



PP y Vox han arremetido contra la vicepresidenta segunda del Ejecutivo en funciones, Yolanda Díaz, por justificar los ataques a Israel por parte del movimiento islamista que controla la Franja de Gaza y le han exigido una condena rotunda.



El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha asegurado que el ataque de Hamás sobre Israel es "terrorismo, no hay ninguna duda, ni puede haber ninguna matización".



Se ha sumado a la condena la titular de Educación y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, quien ha hablado de “gravísimos ataques terroristas contra Israel”.



Díaz no se ha pronunciado sobre el estallido de violencia, pero sí lo ha hecho el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quien ha reprochado a la “hipocresía” de aquellos que condenan los ataques de Hamás, pero no los de Israel, lo que ha considerado una “doble vara de medir”.



“Nadie dice nunca nada de la violación sistemática de derechos que ejerce Israel”, ha lamentado Urtasun, para quien el principal responsable del conflicto es el Estado hebreo por ser “una fuerza ocupante”.



Alberto Garzón, titular de Consumo y líder de IU, integrada en Sumar, ha considerado “fundamental” que se reconozca la ocupación israelí y que el proceso de paz incluya “el reconocimiento de los derechos de los palestinos”.



El PP ha exigido que todos los ministros del Gobierno en funciones y "singularmente" Díaz condenen de forma "rotunda" el ataque del movimiento islamista a Israel, según su vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper.



Sémper ha achacado esta "falta de contundencia" en la condena al terrorismo a las alianzas del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con partidos de los que ha dicho que tienen "cercanía ideológica y política con el entorno de Hamás".



El dirigente del PP ha advertido de que los españoles no deben "soportar" la "vergüenza" y la imagen internacional "nefasta" por la división del Gobierno en materia de política exterior.



En este sentido, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado en declaraciones a la prensa a su llegada al Parlamento Europeo que el Gobierno "desde el primer momento, desde el minuto uno, condenó de una forma expresa, expresiva, los ataques de Hamás a Israel", y ha considerado que desde algunos sectores "parece que no se nos quiere oír".



Vox, a través de su secretario general, Ignacio Garriga, también ha cargado contra la vicepresidenta segunda por “ponerse del lado de los terroristas" de Hamás.



"Están justificando el asesinato de civiles, están justificando imágenes verdaderamente atroces de humillación a mujeres en público y de maltrato a niños, eso es lo que están justificando", ha denunciado Garriga.



Podemos ha convenido en que es "hipócrita" la posición de la comunidad internacional en favor de Israel por "llevarse las manos a la cabeza" cuando se intensifican los ataques y por permanecer en "silencio ante el terrorismo" que el Gobierno que lidera Benjamin Netanyahu ejerce contra la población palestina.



Una de las portavoces de la formación morada, Isa Serra, ha denunciado el “silencio permanente ante el terrorismo del Estado de Israel contra la población palestina”.



IU y Más País han coincidido en que los ataques de Hamás contra la población civil podrían catalogarse como crímenes de guerra, pero han pedido a los gobiernos ser ecuánimes frente al conflicto israelí-palestino que dura 70 años.



“Es llamativo y sorprendente que la comunidad internacional solo se alarme cuando los crímenes de guerra afectan a unas víctimas y no a otras. Las víctimas son siempre víctimas sean del lado que sea", ha puntualizado el diputado de IU Enrique Santiago a los medios en el Congreso.



Para el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, mientras que Palestina sea “una país ocupado” y el conflicto con Israel no se resuelva con un acuerdo "justo y duradero" entre las partes, "seguirán pasando" episodios de violencia en Oriente Próximo.

