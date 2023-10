Sumar ve inaceptable la "doble vara de medir" de la UE en el conflicto palestino-israelí

Sumar ve "inaceptable" la posición de la UE sobre el conflicto palestino-israelí y acusa a las instituciones europeas de "doble vara de medir", especialmente a la presidenta europea, Ursula von der Leyen, que "jamás condena los crímenes de guerra que comete Israel".



Es lo que ha dicho el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en una rueda de prensa en el espacio Rastro, donde ha dejado claro que el responsable principal del conflicto "es una fuerza ocupante: Israel".



Urtasun ha subrayado que Sumar defiende el derecho internacional y los derechos humanos y que los ataques de Hamás han vulnerado esos derechos, "pero nadie dice nunca nada de la violación sistemática de derechos que ejerce Israel".



El portavoz no ha querido pronunciarse expresamente sobre el apoyo que ha dado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Israel y solo ha apuntado que sus críticas se dirigen sobre todo contra la Unión Europea al señalar la "hipocresía de quienes condenan los ataques de Hamás pero no condenan los ataques de Israel".



Bruselas, ha recalcado Urtasun, se tiene que implicar en la solución del conflicto en base a dos Estados y que el Estado palestino sea viable, "pero no lo está haciendo como debiera".

