Otegi cree que exigir a EH Bildu que "condene" es una estrategia para sacarla de la foto

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado que la exigencia de que "condene" los ataques a la tumba de Fernando Buesa es una "estrategia" para dejar a su formación "fuera de la foto" de los partidos que rechazan ese acto, y ha afirmado que le parece "extraño" que suceda en la semana en la que EH Bildu se reúne con Pedro Sánchez.



En una entrevista en Radio Euskadi, Otegi ha remarcado que EH Bildu rechazó "desde el minuto uno" el ataque al monolito y la tumba del político socialista asesinado por ETA porque "a nadie se le pasa por la cabeza que hacer una cosa así sea algo que no haya que rechazar".



Ha aludido al "famoso debate semántico en torno a las palabras" y ha remarcado que, según el diccionario de María Moliner, "no hay ninguna diferencia entre la palabra rechazar y condenar".



A su juicio, existe un empeño "de poner por encima de cualquier posibilidad de rechazar conjunta y unánimemente actos de esta naturaleza que no tienen ni sentido, ni ningún tipo de justificación" porque "hay un estrategia de dejar a EH Bildu fuera de la foto".



Otegi ha cuestionado que "buscan premeditadamente utilizar determinadas palabras que saben que en el pasado se han utilizado para la disputa política".



"Si usamos la palabra condena permanentemente se nos diría que eso conllevaría a que llevamos muchos años sin usar esa palabra en términos de condena de acciones de la organización armada y entonces sería como un interminable laberinto", ha indicado.



Ha apostillado que "cada vez que hay una disputa electoral" pasan "cosas muy raras", y ha considerado que la Ertzaintza "sabrá quienes son los autores" de los ataques "y tiene mecanismos para investigarlo".



"Independientemente sea esto o no, no quiero alimentar teorías de la conspiración, pero lo que se hizo con el monolito y en la tumba no tiene nombre y me niego a calificarlo de acción política", ha subrayado.



Otegi ha señalado que le parece "realmente extraño" que pasen estas cosas en una semana "crítica" en la que EH Bildu se reunirá el viernes con Sánchez y ha preguntado "a quién beneficia y a quién perjudica".

