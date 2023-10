Las demandas de separación y divorcio se estabilizan en el segundo trimestre del año

Las demandas de separación y de divorcio se mantienen estables en el segundo trimestre de 2023 y apenas crecen un 0,1 % con respecto al año anterior, con una tasa de 50,8 por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



En el primer trimestre de 2023, las demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios habían descendido un 10,3 % con respecto al año anterior debido al impacto de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ).



Durante el segundo trimestre, apenas hay variación con respecto al año anterior y sólo las demandas de separaciones no consensuadas (249) presentaron una importante disminución (del 17,3 %) respecto a los meses de abril, mayo y junio de 2022.



Las separaciones consensuadas (665) aumentaron un 3,4 %; los divorcios no consensuados (9.269) se incrementaron un 1,7 %; y los divorcios de mutuo acuerdo (14.208) disminuyeron un 0,7 %. Mientras, en ese periodo de tiempo hubo 13 demandas de nulidad, lo que supone un descenso del 13,3 % respecto al año anterior.



El mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 63,4. Le siguieron Baleares (59,9); la Comunidad Valenciana (57,5); Galicia (56,2); Cataluña (54,2); Aragón (53,9); La Rioja (53,4); Castilla-La Mancha (52,9); y Navarra (51,3), territorios en los que en todos los casos se superó la media nacional, que fue de 50,8.



Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en Asturias, con 36,4; Cantabria (41,8); Castilla y León (42,5), y País Vasco, con 43,8.



En cuanto a la demandas de guarda y custodia, las consensuadas aumentaron un 4,8 % respecto a las que se registraron en el segundo trimestre de 2022, hasta las 6.202, mientras que las no consensuadas (7.151), se incrementaron en un 5,9 %.



Las modificaciones de medidas consensuadas (3.332) disminuyeron un 1,9 % mientras que las no consensuadas (8.271), se redujeron en un 2,7 %.

