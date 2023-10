Clara Sánchez ingresa en la RAE con 'alerta' sobre las nuevas tecnologías

La escritora Clara Sánchez ha ingresado este domingo 8 de octubre en la Real Academia Española para ocupar la silla 'X', en un acto en el que la autora ha reflexionado sobre el paso del tiempo y la llegada de las nuevas tecnologías que "quizás" consigan que el ser humano "sea superior, pero no mejor".

"¿Cuántas novelas inciden en esta misma obsesión de adueñarse del tiempo? Lo que hace a una novela como 'La invención de Morel' diferente, lo hermoso y original es que Bioy Casares construyó, con una tecnología que aún no existía, una incomunicación y una soledad nuevas, que aún no sabemos cómo digerir", ha ejemplificado Sánchez en su discurso ante el resto de académicos titulado 'La máquina del tiempo'.

La escritora entiende que este reflexión "obliga" a la pregunta de si todos los avances tecnológicos y "las nuevas y sorprendentes posibilidades de cumplir deseos no sobrepasan la capacidad de ser felices". "Quizá lleguemos a ser superiores, pero no mejores", ha lamentado la nueva académica.

Para Sánchez, la novela de Bioy Casares "es comparable a la extrañeza" de la vida actual --ha llegado a afirmar que el protagonista es "un adelanto de Mark Zuckerberg más filosófico"--. "Estaba profetizando la deshumanización del éxito en las redes sociales, en los medios de comunicación, la locura de no concebir una vida plena si no es a través de la permanente exhibición y del permanente éxito", ha alertado.

"Perder el alma para ganar el amor entraña cierta poesía. Perder el alma para ganar la posteridad, la fama imperecedera, resulta monstruoso", ha añadido Sánchez, quien ha recibido la bienvenida por parte de la académica de la RAE Soledad Puértolas, en nombre de la corporación.

LAS "MEJORES SORPRESAS"

El pleno de la RAE eligió como académica a Clara Sánchez, quien publica nueva novela esta semana, 'Los pecados de Marisa Salas (Planeta), en la sesión del pasado 23 de marzo. Su candidatura fue presentada por las académicas Soledad Puértolas, Carme Riera y Paloma Díaz-Mas. Clara Sánchez ha pasado a tomar posesión de la silla X, vacante desde el fallecimiento de Francisco Brines el 20 de mayo de 2021.

La autora ha relatado que recibió la llamada de la propia Puértolas y no daba crédito a que iba a optar a entrar en la docta casa. "¿Estaría despierta? Parece que las mejores sorpresas se producen cuando uno se ha convencido de no desear nada, un trabajo en mi caso arduo como pocos, que se disipó en un segundo", ha apuntado.

Además de agradecer "a todos los académicos y académicas" que "tan benevolentemente" le han acogido en la institución, Sánchez también ha mostrado su compromiso. "Estoy segura de que aprenderé mucho más de lo que aporte, pero me comprometo a esforzarme al máximo", ha añadido.

VOLTAIRE Y LA CIENCIA-FICCIÓN

La mayor parte del discurso de Sánchez ha girado en torno al tiempo y la relevancia en la escritura. "Personalmente, me perturba tanto para la vida como para escribir. Es como uno de esos grandes magnates del Ibex del que dependen nuestras vidas y a quien nunca vemos ni sabemos cómo es: qué impotencia y dolor nos crea no poder volver atrás", ha lamentado.

Para Sánchez, esa "sensación insoportable" solo se ve mitigada por "una potente máquina del tiempo", la literatura. "Ahora veo claro por qué no he estado nunca de acuerdo con mi edad. Y por eso me entristecen los poemas, canciones, novelas y películas que nos torturan con el paso del tiempo: porque esconden algo engañoso y nos obligan a caer en la trampa de la nostalgia", ha avisado.

La autora ha reconocido decantarse en su escritura "más por el espacio que por el tiempo, porque la medida del tiempo es uno de los artificios más artificiosos de la narrativa y de la vida", al tiempo que ha hecho una defensa de la ciencia-ficción en la literatura, reivindicando nombres como los de Isaac Asimov, Carl Sagan y hasta Voltaire, "quien se anticipó a casi todo el mundo hace dos siglos y medio".

