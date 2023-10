Clavijo pregunta a qué espera el Gobierno para ayudar en esta crisis migratoria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha preguntado este domingo a qué espera el Gobierno de España para atender a las islas en esta crisis migratoria y ha requerido que haya un solo Ministerio que coordine esta situación "y no seis".



Clavijo ha viajado a la isla de El Hierro para transmitir "apoyo y aliento" a los servicios de emergencia que atienden a los migrantes en su llegada al puerto de La Restinga, al que han llegado en lo que va día tres cayucos, dos de ellos cuando se encontraba en estas instalaciones.



"Que tiene que pasar para que el Gobierno de España mire para Canarias, nos reciba y nos atienda" ha afirmado Clavijo, que también ha afirmado que esa solidaridad que muestra con otros territorios también la debe mostrar con el Archipiélago.



Ha afirmado que El Hierro "no puede más" y los recursos de la isla están colapsados y se ha referido a las gestiones que está realizando con Cruz Roja para la instalación de un hospital de campaña en el puerto y con el Colegio de Médicos para que sanitarios jubilados atiendan a los migrantes y de esta forma no dejar desabastecidos los servicios sanitarios de la isla.



"Canarias está sola ante esta crisis migratoria" ha dicho Clavijo, que también ha pedido ayuda para la atención de los 3.000 menores no acompañados que son tutelados por el Gobierno Canarias.



Al respecto ha dicho que aún quedan por realizar pruebas óseas a cerca de 1.500 jóvenes para determinar si son mayores o menores de edad y ha afirmado que los servicios forenses están colapsados así como la Fiscalía que debe emitir la resolución después de conocer esos resultados.



Por ello ha requerido al Estado refuerzos de estos servicios y ha aseverado que a un adulto "es fácil meterlo en un barco y trasladarlo a otra isla" pero a un menor de cinco o seis años hay que atenderlo, escolarizarlo y facilitar su futura inserción laboral.



Ha dicho "que se le parte el alma" cuando hoy mismo ha podido ver el desembarco de varios menores que venían en los cayucos y ha aseverado que en una situación de emergencia, no puede haber seis generales, en referencia a los ministerios que tienen competencia en la materia, sino uno solo.



Por ello el presidente canario ha pedido un solo interlocutor estatal y que entre los ministerios no se echen en cara las competencias como, según ha afirmado, ocurrió ayer entre los ministerios de Inclusión e Interior acerca de la responsabilidad de uno u otro sobre los inmigrantes que durmieron a la intemperie en el puerto de Los Cristianos.



No hay un ministro o ministra de referencia, ha insistido Clavijo, que también se refirió a la situación de los cuerpos y fuerzas del Estado que está colapsados en su trabajo de filiación de los llegados.



Clavijo se ha quejado de que no ha podido hablar con la responsable del Ministerio de Bienestar Social para que ayude a Canarias en la atención de los menores no acompañados y su distribución por otras comunidades autónomas.



En El Hierro solo se pueden atender a 50 menores y en la actualidad hay más de 200 aunque el Gobierno de Canarias ha conseguido trasladar en estos días a 340 niños y en los próximos días está previsto hará lo mismo con otros 150, ha afirmado el presidente canario.



En su opinión, el Gobierno de España tiene capacidad a través de un decreto ley de fijar la distribución de estos menores no acompañados entre las comunidades autónomas y ha lamentado que el último acuerdo que determinaba en 700 los traslados autonómicos no se ha cumplido.



A través de la emergencia social decretada en Canarias, el Gobierno canario, ha dicho su presidente, ha podido habilitar recursos pero ha insistido en que la atención de los menores requiere una serie de requisitos que precisa de la solidaridad estatal y autonómicas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es