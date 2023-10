Yolanda Díaz "garantiza" que habrá un gobierno progresista que agotará la legislatura

La vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado este sábado que "hay garantía" de que habrá un gobierno progresista y que no será una legislatura corta, sino que "se agotará", y ha añadido que su partido formará parte de él para "tener más derechos en España".



En Cádiz, durante su primer acto de partido tras las elecciones generales del 23 de julio, Díaz ha dicho haber vuelto a esta ciudad "tras una campaña agónica" para dar las gracias "a los que habéis hecho posible que hoy en nuestro país no ganaran los que defienden el odio".



"Ahora os pido que os volquéis para cambiar la vida de la gente porque no nos conformamos con lo que tenemos, hay garantía de que habrá un gobierno progresista, y queremos estar en él para tener más derechos en España", ha señalado.



La también ministra de Trabajo ha explicado que ha vuelto a Cádiz "porque no se puede construir un país sin Andalucía y sin Cádiz, que es la provincia con mayor tasa de paro de España" y ha anunciado un pacto por el empleo en esta provincia, para el que llamará a todos los interlocutores posibles.



"Lanzo en Cádiz la necesidad de un pacto por el empleo esta provincia, un gran acuerdo para generar empleo de calidad en vuestra tierra, porque necesitáis un modelo industrial propio, que responda a vuestras características, y que sea un modelo productivo y sostenible, que atienda la emergencia climática urgente", ha explicado.



Díaz se ha comprometido a "patear" Andalucía, a visitar el Campo de Gibraltar, y a acudir a esta comunidad el 4 de diciembre, fecha del aniversario de las masivas manifestaciones en las que el pueblo andaluz reclamó la autonomía plena.



"Este es un país diverso, que tiene que contar no solo con vuestra voz, sino también con vuestros derechos, y también los de Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia, Cataluña o Euskadi, porque así somos un país mejor, en el que cabe mucha gente", ha defendido.



Asimismo, se ha comprometido a trabajar para reducir la precariedad de los empleados públicos "porque si la reforma laboral ha sido posible en el sector privado también ha de hacerse en el público", y ha lamentado, especialmente, la situación de los profesionales sanitarios de Andalucía.



"No nos conformamos con los salarios, la media en España está en 1.545 euros, y yo os digo aquí que no se puede vivir con dignidad con 1.545 euros al mes", ha añadido antes de subrayar su intención de homologar el despido en España con la legislación europea.



Díaz ha insistido en que habrá un gobierno progresista y que "será fuerte" porque "no nos conformamos con una legislatura corta, sino que vamos a una legislatura completa".



En este contexto, ha lamentado que el PP y Vox "hayan querido incendiar Cataluña" y ha vuelto a defender la España "plurinacional" porque "somos mejores cuando hablamos en catalán, euskera o en el habla de Cádiz, y somos mejores con Andalucía, Cataluña y el País Vasco dentro y no queremos propuestas que enfrenten a los españoles".



En su intervención, que durante unos segundos fue interrumpido por los gritos de unos manifestantes que abandonaron enseguida la sala, ha agradecido la asistencia a este acto de dirigentes de los sindicatos UGT y CCOO y de representantes de Más País, que han decidido sumarse a esta iniciativa.



La ministra ha finalizado reclamando que Israel cumpla con la legalidad internacional y mostrando su solidaridad con el pueblo palestino.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es