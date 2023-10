Sánchez saca pecho tras las cumbres de Granada y avisa que España ni se hunde ni se rompe

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha celebrado hoy el éxito de la dos cumbres europeas organizadas en Granada y ha advertido a los "profetas del apocalipsis" de la derecha que España "ni se hunde ni se rompe" y que habrá un Gobierno progresista que continuará "construyendo convivencia" dentro del marco de la Constitución.



En su intervención en un acto del PSOE en Granada, Sánchez ha aprovechado para agradecer a su partido el apoyo "en las semanas que tenemos por delante" de cara a su investidura y a las negociaciones que tendrán lugar con los grupos parlamentarios para lograrla.



Lo ha hecho tras las voces críticas que han surgido por parte de históricos dirigentes socialistas ante una posible amnistía, a la que Sánchez no se ha referido hoy, y después de recibir en el acto celebrado en Granada, ante 1.500 simpatizantes, el apoyo sin condiciones por parte del líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, y de Carmen Calvo, que ha afirmado que estamos ante una "encrucijada interesante".



En 2021, Calvo, quien entonces era vicepresidenta del Gobierno, se mostró en contra de la amnistía porque la "prohíbe la Constitución".



Sánchez ha pedido además "algo de prudencia" a la derecha en sus declaraciones por decir que España se "hunde", en la semana que Europa ha concedido otros 93.000 millones de euros de los fondos; que está "aislada", cuando se ha celebrado con éxito la cumbre que ha abierto el debate sobre el futuro de Europa, y que se "rompe", cuando todos los territorios han cumplido con la Constitución en los últimos cinco años.



Para Sánchez, en el partido de Alberto Núñez Feijóo están "frustrados" después de la investidura fallida de su líder pero en democracia, ha subrayado, "hay que saber ganar y perder", respetar al oponente y la inteligencia de los ciudadanos.



"Por tanto, ante los profetas del apocalipsis les digo que España avanza y cuenta más en el escenario europeo", ha agregado.



Ha remarcado que el 23J los ciudadanos no eligieron a Feijóo presidente del Gobierno ni al líder de Vox, Santiago Abascal, como vicepresidente. "Los ciudadanos no votaron para que repitamos elecciones en enero, por eso -ha proseguido- ese es el compromiso, trabajar por cuatro años más de avances y convivencia en el marco de la Constitución".



El líder del PSOE ha asegurado que fueron los españoles los que el 23J frenaron "a la derecha parasitada" por Vox y ha aconsejado al PP que si quiere aspirar a gobernar "tiene que comprender y asumir la pluralidad política y la diversidad territorial" de España.

