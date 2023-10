Errejón da la "bienvenida" a Sánchez por apostar por la amnistía

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha dado este sábado la "bienvenida" al presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, por apostar por la amnistía para los implicados en el 'procés' y el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña y le ha hecho un "llamamiento" a "no descuidar la agenda social" para poder cerrar un acuerdo con Sumar.

Con motivo de la asamblea de Más País Andalucía celebrada en Córdoba y en la que se ha aprobado por unanimidad la integración en la formación política de Yolanda Díaz, a preguntas de los medios, Errejón ha reconocido que "el acuerdo de la amnistía está bastante avanzado pero hace falta el mismo acuerdo en la agenda social y en el carril de la redistribución de la riqueza".

Aunque no ha desvelado el contenido de la propuesta de amnistía del PSOE, que se está "negociando" desde la "discreción y la responsabilidad", Errejón ha defendido que la aministía es "una solución constitucional adecuada, justa y correcta para encauzar políticamente un problema político que nunca debería haber salido del carril de la política, el diálogo y la democracia".

"La misma valentía que hace falta para la amnistía la necesitamos para la contención de los beneficios empresariales; para limitar la subida descontrolada de los precios; para la subida de los salarios y para la reducción de la jornada laboral; para el control de los alquileres o para una transición ecológica a la altura de las necesidades del siglo XXI y para que la salud mental sea un derecho en la sanida pública", ha reflexionado Ínigo Errejón, que ha pedido al PSOE que "no se despiste".

Sobre los plazos para alcanzar un acuerdo con el PSOE, el líder de Más País ha apuntado que desde Sumar "queremos un acuerdo y un Gobierno progresista, pero no queremos cualquier legislatura y una legislatura al trán trán". "No basta --ha abundado-- con una investidura. Es necesario un acuerdo amplio, social y duradero para una legislatura de transformaciones de calado", y ese acuerdo "a día de hoy, no lo tenemos", ha concluido.

