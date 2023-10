Bolaños defiende el rol de Illa en la negociación: "Tendrá un papel fundamental"

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha defendido este viernes el rol del primer secretario del PSC, Salvador Illa, en la negociación para la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, enfatizando que "tendrá en papel fundamental".



En una atención a los medios de comunicación tras reunirse con el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, el ministro, que forma parte del equipo negociador para la investidura de Sánchez, ha sido preguntado por las palabras del expresidente catalán Carles Puigdemont, que ayer dijo que Illa "no podrá ser nunca un interlocutor válido para generar confianza".



"Lo digo de una manera absolutamente clara, como es evidente, Salvador Illa tendrá un papel fundamental, tanto en el presente como en el futuro de Cataluña, de allí los contactos muy frecuentes y habituales entre Pedro Sánchez y Salvador Illa", ha respondido Bolaños.



En la misma línea, ayer Illa también reivindicó su rol en las negociaciones, subrayando que "no pasarán cosas que el PSC no vea que tienen que pasar", y señalando que, en los asuntos relacionados con Cataluña, tendrá una "relación fluida" con Sánchez para poder hacer sus aportaciones.



Por otro lado, preguntado por si, en caso de cerrar un acuerdo con JxCat, el PSOE se plantea visitar a Puigdemont en Bruselas y quién iría a este eventual encuentro, Bolaños no se ha pronunciado al respecto y ha apelado a la "discreción en el reparto de las tareas" dentro del equipo negociador socialista.

