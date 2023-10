El Ayuntamiento comunica cuatro órdenes de cese y precinto sobre salas de fiesta en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ha comunicado cuatro órdenes de cese y precinto que pesaban sobre otros tantos locales de ocio nocturno en el marco de la ronda de inspecciones anunciada por el equipo de gobierno tras los incendios de las discotecas Teatre, Golden y Fonda Milagros el pasado domingo, donde murieron 13 personas, han informado fuentes municipales.



Al menos dos de los locales con estas órdenes de cese no tenían actividad cuando la inspección acudió ayer a ejecutar la orden, según ha podido saber EFE.



Es el caso de la discoteca Golden, una de las tres siniestradas de la zona de Atalayas. Esta sala es anexa a Teatre, fue la menos dañada por el fuego, y sobre ella pesaba, al igual que en Teatre, una orden de cese de actividad que no se estaba cumpliendo y que ha vuelto a ser notificada a sus propietarios.



La inspección acudió también a un segundo local en la zona de Atalayas, la sala Koala, igualmente con una orden de cese de actividad vigente, y comprobó que la sala no tenía actividad en ese momento.



En cualquier caso, se comunicó de nuevo la orden para asegurar que la discoteca no abrirá sus puertas.



El tercer local visitado fue la sala de conciertos Spectrum, en la avenida Mariano Rojas, también con una orden de cese de actividad, y que es el único local que sí fue precintado.



Por último, se comunicó a un local de ocio nocturno en la pedanía murciana de Gea y Truyols que tenía también la orden de cese y precinto vigente, en este caso, según fuentes consultadas, por motivos higiénico-sanitarios.



Los controles continuarán en los próximos días para garantizar que no hay locales incumpliendo este tipo de órdenes, tal y como anunció este jueves la vicealcaldesa, Rebeca Pérez.

