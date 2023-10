El PNV dice que será "exigente" con Sánchez aunque no quiere una repetición electoral

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado este jueves que su partido será "exigente" en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez, aunque ha reconocido que no quieren una repetición de las elecciones generales.



En una entrevista en Antena 3, Ortuzar ha señalado que la negociación con el PNV "va a ser exigente, no digo que sea dura o fácil", y ha recordado que el Gobierno de Sánchez ha cumplido "poquitos" de los once puntos que pactó hace cuatro años con el PNV y además entre los incumplidos figuran los "nucleares" de aquel acuerdo, como completar el Estatuto de Gernika.



"Ahora hay que partir de otras garantías y calendarios" porque la "buena voluntad no vale", ha considerado el presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), que ha destacado que la "aritmética es distinta ahora" que en la pasada legislatura y el Gobierno no podrá elegir acordar leyes con uno u otros de sus socios y los necesita a todos para conseguir mayorías en el Congreso.



Ha criticado que en el final de la pasada legislatura "todo fueron 'trágalas'" del Gobierno "al resto de sus socios" y ha asegurado que el Gobierno "había pactado con el PNV no sacar la ley de Vivienda", que el Gobierno Vasco ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional.



Ortuzar, que ha reiterado su apoyo a una amnistía para los implicados en el "procés" catalán, ha opinado que no se puede exigir a Carles Puigdemont y a Junts que renuncien al referéndum y la vía unilateral y que la solución podría ser ofrecer un "marco en el que pueda defender sus ideas" para que Junts pueda decidir "tácticamente" que ahora no es el momento para un referéndum de autodeterminación.



"Nosotros no renunciamos a un Estado vasco, pero entendemos la situación de la sociedad vasca y sus mayorías y minorías y pensamos que hay que ir gradualmente", ha dicho poniendo como ejemplo al PNV.



En su opinión, el PNV y Junts podrían "jugar un papel de moderación de la política española para no caer en los extremos con Bildu y Podemos y el PP y Vox".