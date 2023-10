Asens afirma que habrá acuerdo PSOE-Sumar y prevé la investidura a principios de noviembre

El exdirigente de los comunes Jaume Asens ha asegurado este miércoles que habrá acuerdo entre el PSOE y Sumar, aunque actualmente "está lejos", y ha pronosticado que la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, será "relativamente rápida", a principios de noviembre.



En una entrevista en TV3, Asens, miembro del equipo negociador de Sumar, ha señalado que ya se ha "reconducido" la "tensión" y el "nerviosismo" que hubo la semana pasada a raíz de la aprobación en el Parlament de la propuesta de resolución de ERC y JxCat para condicionar la investidura de Sánchez a fijar las condiciones para celebrar un referéndum.



"Hacer un todo o nada inicial es temerario. Y no nos acerca al objetivo", ha señalado Asens acerca de la propuesta de resolución sobre la autodeterminación, una cuestión que, sin embargo, el negociador de Sumar no ha descartado que se aborde a lo largo de la legislatura.



Sobre el estado de las negociaciones entre el PSOE y Sumar para sellar un acuerdo, que la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, dijo el lunes que "aún está lejos", Asens ha señalado: "Habrá acuerdo seguro. Está lejos, pero habrá acuerdo".



Asimismo, ha pronosticado que la investidura de Sánchez será "relativamente rápida" y ha calculado que el pleno podría celebrarse "la primera o la segunda semana de noviembre".



En este sentido, aunque ha pedido no dar por hecha la amnistía "para no generar falsas expectativas", ha admitido que "es muy complicado, por no decir casi imposible" que, de acordarse, se pudiera aprobar antes de la investidura.



"Lo que puede suceder es que haya una aprobación inicial, una toma en consideración de la ley, pero el recorrido no estará cerrado, la ley no habrá entrado en vigor seguramente antes de la investidura", ha indicado.



Pese a las peticiones de prudencia, Asens ha defendido que en esta legislatura la amnistía es posible, algo que no sucedía en el mandato pasado debido a la mayoría conservadora que había en el Tribunal Constitucional.



"En el anterior mandato había un TC con mayoría de derechas y lo hubiera tumbado. Si hubiéramos aprobado la ley de amnistía el anterior mandato, ahora no la podríamos aprobar porque la habrían tumbado. Con los magistrados del TC creo que no pasará", ha argumentado.