El Gobierno cuenta con tener nuevos presupuestos para los primeros días de enero

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha adelantado hoy que el Gobierno cuenta con tener aprobados los presupuestos generales del Estado para 2024 en los primeros días de enero si sale adelante la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez.



En su comparecencia ante los medios tras el Consejo de Ministros y preguntada por si se está abordando la negociación de las cuentas públicas de 2024 en las conversaciones que se mantienen para sacar adelante un acuerdo de investidura, Montero ha confirmado que no sólo se está hablando con los grupos políticos de las materias que tienen que ver con el momento concreto de una investidura, sino también "con la profundidad de la tarea de gobierno que se pueda desarrollar en los próximos cuatro años".



Montero ha confirmado así que el acuerdo para la investidura de Sánchez quiere serlo para toda la legislatura e ir más allá del pacto para permitir que el dirigente socialista repita al frente del Ejecutivo.



La ministra de Hacienda ha señalado además que a partir de que el rey encargue la investidura a Sánchez se inicia un proceso que internamente se está preparando con toda la documentación correspondiente.



En concreto, ha indicado que hay que llevar los objetivos de estabilidad para su votación en el Congreso y Senado e informar del techo de gasto, a partir de los cuales se articulan los presupuestos.



"La idea es llegar lo antes posible", ha respondido Montero ante las preguntas de los periodistas sobre los plazos que se manejan y ha agregado que aunque habrá un cierto decalaje con los plazos de años anteriores "con tal de que se apruebe en los primeros días de enero" no habrá problema porque se aplicarían con efectos retroactivos.



"Contamos con tener cuentas nuevas para 2024", ha afirmado la ministra, antes de señalar que antes "tienen que ocurrir una serie de elementos que no son menores".