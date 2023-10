EH Bildu: Sánchez debe ser "valiente para encarar el debate" sobre el modelo territorial

El senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta ha afirmado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, debe ser "valiente para encarar el debate" sobre el modelo territorial. "Una segunda investidura de Sánchez no puede evitar un debate y discusión sobre el modelo territorial del Estado. Lo estamos poniendo encima de la mesa y es de recibo pensar que se aborden estas cuestiones", ha concretado.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el representante de la coalición soberanista ha recordado además que este domingo se cumplen seis años del referéndum independentista catalán de 2017 y ha advertido que, desde entonces, han pasado "todo tipo de cosas" y se vive "un momento importante" al estar "sobre la mesa cuestiones relativas a lo que sucedió entonces".

"Todos hemos aprendido de aquella experiencia, en positivo y en negativo. El conflicto político persiste y la manera de abordarlo del Estado no trajo soluciones e incrementó los problemas. Hoy es el día en que no solo hay que abordar y discutir sobre las causas del conflicto sino también de las consecuencias que se produjeron basadas en la represión", ha argumentado.

Por otro lado, y en lo que respecta a la negociaciones para conformar un Ejecutivo en el Estado liderado por el PSOE, Elejabarrieta ha considerado que si se quiere conformar un gobierno que cuente "con la participación de partidos soberanistas y progresistas", la investidura y la legislatura deberán tratar los temas que estas formaciones ponen "en la agenda".

"Si hay legislatura nosotros procuraremos que tenga como principios básicos cuestiones relativas a avances sociales. Dada la aritmética y el momento político, una segunda investidura de Sánchez no puede evitar un debate y discusión sobre el modelo territorial del Estado. Lo estamos poniendo encima de la mesa y es de recibo pensar que se aborden estas cuestiones", ha subrayado.

Tras recordar que una investidura del candidato socialista requiere de la participación de un "numero de partidos importante que representan a ideologías y naciones diferentes", ha defendido que por ello se va a requerir de una "proceso de orfebrería".

Asimismo, ha sostenido que Pedro Sánchez debe ser "valiente para encarar el debate" sobre el modelo territorial. "Ha llegado el momento de hacerlo con valentía y buscar un nuevo modelo, un encaje para dar viabilidad a las reivindicaciones de las naciones del Estado", ha indicado, para añadir que a día de hoy es "prematuro" inclinarse por una "fórmula exacta o manera de vehiculizarlo".

De este modo, ha apostado por poner todas encima de la mesa y, "desde posiciones diferentes", buscar una posición común que dé respuesta a las "demandas de las naciones sin Estado y del Gobierno central".

A su juicio, para que Euskadi "siga avanzando" se necesita "la mayor tasa de soberanía posible". En este contexto, ha advertido que si se tiene que "dialogar sobre el futuro de Euskal Herria" eso requiere también de un diálogo "entre las diferentes fuerzas de nuestro país, sindicales y sociales".

"No hablamos de una negociación a realizar en nombre de un partido sino en nombre de un país, anteponiendo los intereses de país a los partidista y ello requerirá de un diálogo con el PNV también", ha añadido.

Por otro lado, y en referencia a la ley de Vivienda, contra la cual han anunciado recursos de inconstitucionalidad el Gobierno vasco y catalán, Elejabarrieta ha dicho que "las motivaciones de unos u otros son muy diferentes".

En su opinión, las de la Generalitat "no tienen que ver con lo nuclear de la ley", mientras que en el caso del Ejecutivo vasco "existe un facto ideológico" por cuestiones como "no querer topar alquileres".

Respecto al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, Elejabarrieta ha manifestado que en los últimos días se ha podido ver "por qué se tiene que avanzar en el reconocimiento de las diferentes naciones".

"La Constitución habla de regiones y nacionalidades. Estos días hemos podido ver cuáles son unas y cuáles otras. Las que necesitan de pinganillo para comunicarse con el resto, como la vasca, muestran de manera evidente que somos naciones diferentes a la española", ha afirmado, al tiempo que ha calificado la actitud del PP de "irrespetuosa".

Además, ha considerado que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo "no tiene una oferta para las naciones sin estado" y sin esa oferta hoy por hoy no es posible gobernar el Estado".

Por último, y cuestionado por las próximas elecciones autonómicas vascas, ha asegurado que se está ante "un cambio de ciclo" que se va a materializar "con un cambio en el gobierno en las diferentes instituciones del país".

"¿Cuándo se va a realizar ese cambio? No lo sé. No nos ponemos límites pero somos cautos. No tenemos prisa, vamos poco a poco y estamos convencidos de que llegará porque la sociedad vasca así lo reclama", ha finalizado.