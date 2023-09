Schinas quiere reforzar el vínculo Europa-Latinoamérica y poner fin a la guerra de Rusia

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la cartera de promoción del estilo de vida europeo, Margaritis Schinas, ha advertido de que, si Europa permite que la guerra de Rusia continúe, pagará "un precio muy alto" más adelante, y ha abogado por una UE que sea "asertiva", aunque "no agresiva", y reforzar el vínculo con América Latina.



En su intervención, en castellano, para clausurar el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, ha abordado las 'Transformaciones mundiales, respuestas europeas', y ha puesto el punto de partida en el 24 de febrero de 2022, el de la invasión de Rusia a Ucrania.



Ha afirmado que "está sangrante guerra no es solo una agresión contra Ucrania", sino también "una afrenta a los valores democráticos, a lo que representamos como europeos", y ha concluido que, "si permitimos que esta guerra continúe, pagaremos un precio muy, muy alto más adelante".



El político griego ha señalado que "Europa, en lugar de derrumbarse, se está reinventando" y ha citado el diseño de un sistema que "financia y compra un suministro de armas a un tercer país", Ucrania; las sanciones a Rusia, "un país de una escala inimaginable"; la directiva de protección temporal para dar protección a 5 millones refugiados ucranianos, o financiar el programa "más ambicioso de vacunas en la historia de la humanidad".



"Y no olvidemos -ha añadido-, la decisión histórica de emitir deuda común, una reivindicación de décadas", con casi 800.000 millones de euros de los fondos Next Generation.



Ha asegurado que Europa creía que, "cuando hablaba, el mundo escuchaba" y ha dicho que "no fue así", que pecaron "de inocencia, de ingenuidad".



Ha abogado por "dejar atrás esta época de ingenuidad y abrazar una nueva era de confianza", ser una "Europa asertiva, pero en ningún caso una Europa agresiva".



"Asistimos al nacimiento de una Europa táctica, autónoma, soberana, geopolítica, que debe reevaluar dónde y con quién puede alinear intereses. Se acabaron los cheques en blanco o las alianzas a ciegas", ha manifestado.



Ha dicho que debe ser "más estratégica" en sus relaciones internacionales, que han de "basarse en la cooperación recíproca".



Schinas ha criticado el uso "instrumentalizado de la migración" y ha afirmado que Europa "ha dado la cara", que él esta semana viajó a tres países africanos -que no concretó- para trasladarles que no aceptarán "falta de coordinación, ni países de origen en transito que trabajen contra Europa gestionando la migración", pero que, si cooperan, "tendrán mucho que ganar de Europa".



En su discurso, ha declarado que tiene "intención de fomentar el vínculo" entre Europa y América Latina y ha anunciado que viajará allí a finales de octubre.



Respecto a la Inteligencia Artificial, ha abordado la necesidad de un "enfoque regulador que acompañe los avances técnicos" y se ha mostrado "convencido de que Europa puede y debe liderar" el avance tecnológico, una de las cuestiones "principales" -ha mencionado- para el próximo ciclo europeo, que comenzará con las elecciones de 2024.



Ha recordado una anterior visita a Galicia, cuando caminó desde el Monte de Gozo a la Catedral de Santiago y Alberto, por Núñez Feijóo, le "explicó la esencia Camino, lugar de unión, solidaridad, respeto y diversidad, un lugar donde unos y otros coexisten y comparten sus pensamientos y sueños, un lugar como Europa, donde caben todos".



"Esos valores del Camino siguen estando de gran actualidad y son hoy necesarios más que nunca para aunar tradición y progreso, para poder construir y avanzar, son valores que Alberto encarna. Seguro que hoy los defendió en este foro y mañana los llevará a cabo como representante de todos los españoles", ha augurado con Feijóo escuchándole a unos metros.