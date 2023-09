Belarra aboga por un nuevo gobierno en el que siga Montero y que derogue la ley mordaza

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra, ha apostado por un nuevo gobierno que derogue "por fin" la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, y en el que Irene Montero continúe al frente del Ministerio de Igualdad.



Belarra, que se ha reunido este sábado con más de doscientos militantes en Valencia, ha asegurado que Podemos quiere contribuir a que "el próximo gobierno de coalición sea valiente y estable, apostando también por la congelación de los alquileres y la continuación de las transformaciones feministas".



"Estamos en una negociación delicada, pero pensamos que es posible armar una mayoría plurinacional y democrática para seguir transformando nuestro país", ha señalado en su intervención, durante la que ha estado acompañada por María Teresa Pérez, secretaria de Acción Institucional de Podemos, y Pau Vivas, secretario de Círculos y Participación de la organización, según informa el partido.



Respecto al cambio de gobierno en la Comunitat Valenciana, ha apuntado que si Podem "no estaba fuerte, el Botànic iba a caer, y así ha sido".



"Hace falta un Podem fuerte, que sea capaz de plantarle cara al PP y a Vox como nadie más lo va a hacer para que la próxima legislatura los valencianos y valencianas recuperen su gobierno progresista", ha manifestado.



Por su parte, María Teresa Pérez se ha referido al proceso de debate que ha iniciado Podemos. "para construir colectivamente nuestra nueva hoja de ruta y fortalecer" el partido, y ha señalado que la militancia valenciana "tiene muchas ganas de aportar al documento político para hacer propuestas al nuevo Gobierno de coalición".



El nuevo Ejecutivo, ha dicho, "no puede ser solo de prórroga o transición, si no que debe profundizar en las transformaciones pendientes que den respuesta a las necesidades de la gente".



Podemos celebrará este fin de semana siete encuentros con la militancia en distintos puntos del país: Cataluña, Cantabria, Murcia, Canarias, Castilla y León, Galicia y Comunitat Valenciana. Las próximas semanas los militantes morados debatirán y harán aportaciones a la nueva hoja de ruta de la organización, que será sometida a votación a principios de noviembre, según las fuentes.