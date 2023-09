Bendodo alerta de que el nuevo PSOE es "radical, irrespetuoso y profundamente sectario"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha señalado que con su "silencio" en el debate de investidura, Pedro Sánchez "avaló la amnistía y el referéndum que está fraguando con los independentistas" y ha alertado de que con la intervención del diputado Óscar Puente ha quedado retratado un PSOE "radical, irrespetuoso y profundamente sectario".



Así lo ha asegurado Bendodo durante su participación este sábado en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Asturias que se ha celebrado en Gijón.



"Nunca un silencio fue tan atronador y clarificador. Horas antes y después, el independentismo había dicho que referéndum y amnistía, y Sánchez mejor no habló y quedó escondido en el sillón", ha advertido el coordinador general del PP.



No obstante, con su silencio, el presidente del Gobierno en funciones "sí hablo" y "avaló la amnistía y el referéndum que está fraguando con el independentismo".



"Lo que Sánchez oculta, el independentismo nos confirma todos los días: que la amnistía está hecha y que solo faltan flecos técnicos", ha advertido.



Según Bendodo, con la intervención del exalcalde de Valladolid el PSOE ha quedado "retratado a la perfección" como un partido "radical, irrespetuoso y profundamente sectario", con un "estilo de exabruptos e insultos".



En su opinión, la "artimaña" del presidente "de enviar al emisario más tosco de su bancada" fue un "insulto" para muchos, dado que "embarró el debate" de investidura. "Mandó al peor de los suyos, a un macarra", ha dicho sobre Puente, que parece que "tiene puño de hierro y mandíbula de cristal".



"El nuevo PSOE es el de Viondi y el de Puente. Que los españoles y los votantes socialistas sepan que ese es el nuevo PSOE", ha recalcado en su intervención.



El coordinador general ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ganó la votación del investidura pero sí el debate y la "batalla de los principios", mientras que Sánchez "está dispuesto a vender la unidad de España a costa de quedarse sentado en el sillón de La Moncloa".



"Junts ofreció al PSOE lo mismo que nos ofreció a nosotros. Nosotros dijimos que no tragábamos y que no aceptábamos ni la amnistía ni podíamos aceptar un referéndum. A ver qué hace Sánchez a partir de la semana que viene", ha dicho.



Bendodo ha comentado que, ante un hipotético adelanto electoral, lo "honesto" sería que el PSOE incluya en su programa estas dos cuestiones, pero ha advertido de que "no lo va a hacer".