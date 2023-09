Urtasun afirma que Sumar defenderá que "salga adelante una ley de amnistía"

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reconocido el "malestar" que ha generado la resolución pactada por ERC y Junts en el Parlament para condicionar la investidura de Pedro Sánchez a avances hacia un referéndum, pero ha asegurado que siguen siendo optimistas y que se dejarán la piel en la negociación.



En una rueda de prensa durante la Cumbre Social Verde que los Verdes europeos celebran en Madrid, Urtasun ha considerado que la posición de las dos formaciones catalanas no fue "un gesto razonable en medio de unas negociaciones que hasta ahora habían avanzado bien" y en las que, ha subrayado, al menos con ellos solo se había hablado de la cuestión de la amnistía.



"No nos parece serio o responsable; uno no traslada cuestiones de negociación a una votación parlamentaria. Nosotros seguimos negociando con optimismo y con voluntad de sacar adelante un acuerdo", ha manifestado el portavoz, quien ha recordado que Sumar va a seguir defiendo una ley de amnistía.



"Es eso de lo que estamos hablando y no de otras cosas", ha añadido tras dejar claro que "nadie quiere una repetición electoral en España que le diera una nueva oportunidad al PP y Vox".



Preguntados por posibles tensiones en el seno de Sumar, ha considerado que se trata de un grupo de 15 fuerzas "cohesionado y sólido" y ha apostado por fortalecer el proyecto.



Sobre la aspiración de Podemos para que Irene Montero siga al frente del Ministerio de Igualdad en la próxima legislatura ha guardado silencio, ya que en estos momentos, ha explicado, se está negociando con el PSOE contenidos y prioridades, no el organigrama del futuro gobierno.