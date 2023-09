El PSOE acusa a Feijóo de usar las instituciones para "coronarse como líder" del PP

El diputado socialista Óscar Puente ha acusado este viernes en el Congreso al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "usar" al rey, al Parlamento y al Gobierno para ir a una investidura con el objetivo de "coronarse como líder de la oposición" y para "reforzarse ante los suyos".



En el debate previo a la última votación para la investidura de Feijóo, que previsiblemente volverá a fracasar, Puente ha criticado al líder del PP por su "nulo" respeto a las instituciones, al tratar de ser presidente del Gobierno pese a no tener los apoyos suficientes.



En concreto, Puente, que ha vuelto a intervenir en lugar de Pedro Sánchez o del portavoz parlamentario socialista, Patxi López, ha acusado a Feijóo de "utilizar a la Corona para coronarse como líder de su partido", y de "utilizar al Parlamento no para intentar ser investido presidente, sino para reforzarse ante los suyos".



Asimismo, lo ha criticado por haber "exigido" el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones que "participe de esta farsa" de investidura para que así "tuviera su bautismo completo como líder de la oposición".



"El rey, el Parlamento y el presidente del Gobierno tenían que ponerse a su servicio para que alcanzase su objetivo personal", ha añadido, al tiempo que ha señalado que "no hay símbolo ni institución de nuestra democracia" que Feijóo "no haya estado dispuesto a utilizar, manosear o socavar" para un "simulacro de investidura".



"Un hombre de Estado no pisotea los símbolos del Estado", le ha advertido a Feijóo, al que ha recomendado que aprenda de Sánchez "de una vez por todas".



Además, lo ha retado a convocar un Congreso del PP o unas primarias para "fortalecer su liderazgo interno" y que los militantes puedan decidir entre él "Ayuso, Aznar o quien sea".



"Feijóo, se acabó lo se daba, el final del verano azul llegó y usted partirá", ha declarado.