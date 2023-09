Sumar no cree que Junts y ERC estén pensando en una repetición electoral

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha mostrado convencido de que la investidura de Pedro Sánchez "es posible y será posible", tras afirmar que no cree que ERC y Junts estén pensando en una repetición electoral que "no entendería nadie".



Urtasun se ha referido de esta forma en una entrevista en TVE, recogida por EFE, al ser preguntado por la propuesta de resolución que han pactado ERC y Junts per Catalunya (JxCat) para condicionar la investidura de Sánchez a un "compromiso" de "trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum".



El portavoz de Sumar ha reconocido que esa resolución de ERC y Junts no estaba en las planteamientos iniciales y que, por ello, les ha sorprendido que se coloque ahora encima de la mesa.



Ha insistido, no obstante, en que no van a dejar de esforzarse "hasta el último minuto para seguir por la vía del acuerdo, entendimiento, de la negociación" y en que se están dando "pasos positivos" para hacer posible esa investidura.



"Estamos convencidos de que (la investidura) sigue siendo posible y que será posible", ha apostillado.



Por otra parte, ha condenado "con contundencia" la decisión de la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, de Vox, de negar el saludo a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, al recordar que "no puede negarle el saludo a la ministra del Gobierno de España".



Para Urtasun, no ha sabido estar "a la altura" del cargo institucional que representa. "Ella allí no representa un partido, sino al conjunto de los diputados de las Cortes de Aragón", ha remarcado, tras expresar su preocupación por este hecho.



En este sentido, ha pedido al PP que reflexione sobre el tipo de persona que está permitiendo que ocupen las instituciones, pues está puesta en las Cortes de Aragón porque esa formación lo permite.