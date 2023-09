El PP avisa de que el PNV "se retrató ante sus propios electores" al no apoyar a Feijóo

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido este jueves de que el PNV "se retrató ante sus propios electores" al no apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, cuya candidatura a la presidencia del Gobierno rechazó el Congreso ayer en primera votación, como también se prevé que ocurra este viernes en la segunda.



En una entrevista con Antena 3, la número dos del PP ha hecho una "lectura positiva" de investidura, en la que Feijóo obtuvo 172 síes y 178 noes, porque ha servido para retratar a "todo el mundo", también al presidente en funciones, Pedro Sánchez, al que acusa de falta de "valentía" para "dar la cara" y explicar por qué negocia una amnistía.



Sobre el PNV, Gamarra ha destacado que "evidentemente no es un partido progresista" y ha agregado que "las excusas que busca están ahí" y "ellos sabrán", en alusión a que este partido les niegue su apoyo porque un Gobierno del PP, aunque en solitario, seguiría dependiendo del voto de los 33 diputados de Vox.



Advierte el PP que "no es una buena noticia" que EH Bildu "se sitúe como referencia política en País Vasco" y que el PNV "no está haciendo un buen negocio".



El PP reivindica además el resultado de Feijóo, aunque no le lleve a la Moncloa, al señalar que llevan "con dignidad esos 172 síes de la dignidad" y con "honor" los "noes" de "las mayorías de la amnistía" y de aquellos que les quieren "chantajear". El PP espera que sean los independentistas quienes marquen el calendario de la investidura de Sánchez.



Además, Gamarra ha sostenido que Feijóo centró su discurso en la política económica, mientras que al secretario general del PSOE se preocupa de la amnistía, los "problemas de una casta política", y no de los problemas reales, cuando la inflación está "disparadísima" tras repuntar el IPC un 3,5 % en septiembre.