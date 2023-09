Sumar defiende la legalidad de la amnistía

El portavoz de Sumar y eurodiputado de En Comú Podem, Ernest Urtasun, ha defendido este jueves la legalidad y constitucionalidad de la amnistía, y ha recordado que esta medida ha sido aprobada en otros países europeos como Francia, Portugal y Reino Unido.



Urtasun se ha referido a las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) en unas declaraciones a La 2 y Ràdio 4 en las que también ha defendido que ayer no hablase en el Congreso en representación de Sumar su líder, Yolanda Díaz.



"Se trata de un debate de investidura sin mayoría de Alberto Núñez Feijóo (PP)", y Sumar, ha explicado, rechazó el intento de este candidato de "convertirla en un debate de una moción de censura", motivo por el que decidió que fuese la portavoz y no Yolanda Díaz la que saliese a la tribuna.



Después de indicar sobre Feijóo que "está ligado a Vox y esto lo ha dejado aislado", Urtasun ha señalado sobre la amnistía que aún no hay un acuerdo sobre la misma y que "se está negociando", si bien él ha defendido que sea acordada y aprobada.



El portavoz de Sumar ha reconocido que la amnistía para acabar con todos los procesos penales abiertos contra independentistas catalanes "no se puede comparar" con "la amnistía del franquismo", pero "lo importante -ha destacado- es estar de acuerdo en el fondo".



Según Ernest Urtasun, la amnistía "tiene cabida en el marco constitucional" porque la Constitución "prohíbe los indultos generales pero no una amnistía" y, además, hay un artículo en el Código Penal vigente que contempla la amnistía "y nadie lo ha recurrido".



Ha precisado, además, que más allá del debate jurídico, ha habido amnistías en otros países europeos: "se han hecho en Francia, en Portugal y en el Reino Unido, es algo políticamente normal en otros países".



Urtasun ha afirmado que, cuando escucha al PP hablar de que la amnistía va en contra de la igualdad, esto le provoca ganas de reír, porque "se trata del partido que pacta con un partido que niega la violencia machista, que aprobó recortes masivos en los servicios públicos, y una amnistía para defraudadores fiscales", es decir, "es el menos indicado para hablar de igualdad".



Respecto a cuándo puede ser aprobada la amnistía, ha admitido que es muy difícil que pueda ser tramitada en su totalidad antes de la investidura, y ha recordado que tiene que pasar por el Senado, donde el PP dispone de mayoría, por lo que los plazos se pueden retrasar.



"Lo importante es estar de acuerdo en lo que queremos hacer y luego ya encontraremos la forma de que los trámites tengan la conformidad de todos", ha explicado el portavoz de Sumar.



Se ha mostrado convencido de que las urnas "han refrendado el diálogo con Cataluña" y que "es la vía del diálogo y la negociación y no la de la unilateralidad" la que se está explorando, lo que conlleva que "las cosas vuelvan al terreno de la política y salgan de los tribunales".



En clave interna de su formación, Urtasun ha quitado importancia a "las tensiones" con Podemos, y ha negado que se tomen decisiones de forma autoritaria: "Dentro del grupo parlamentario las decisiones se han adoptado de forma democrática".



En su opinión, Sumar avanza "en la buena dirección" para consolidarse, "aunque en todo proceso se generan tensiones, y lo importante es que haya menos ruido y que las decisiones se adopten de la forma más consensuada posible".