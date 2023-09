Esteban no descarta una repetición electoral y cree que octubre "será clarificador"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado este jueves que "no descarta" una repetición de las elecciones generales y ha considerado que la primera quincena de octubre "será clarificadora" en este sentido.



"Puede pasar que el presidente en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, decida que le convienen más unos nuevos comicios, o que alguno de los partidos necesarios para su investidura diga que no y que todo se vaya al garete. Sánchez lo intentará, pero no será fácil", ha argumentado en una entrevista en Radio Popular.



Ha asegurado que en este momento "no se sabe qué ocurrirá", y ha apuntado también al "tira y afloja, y la pugna electoral" que mantienen Junts y ERC.



"Indudablemente hay que aprovechar el momento para hablar de la cuestión territorial, pero intentar cerrar temas concretos, por ejemplo un referéndum de autodeterminación en Cataluña, coloca al PSOE en una tesitura de no poder llevarlo adelante", ha expuesto en relación a las condiciones que pueden presentar ERC y Junts para apoyar a Sánchez.



Respecto a la investidura fallida del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha opinado que "era innecesario estar un mes dando vueltas a la nada cuando se sabía desde el principio que no contaría con los votos necesarios".



Según ha destacado, Feijóo no presentó un programa de gobierno en la investidura y ha subrayado que "prácticamente desde el principio se centró en la amnistía, cuando a fecha de hoy no se sabe nada de eso".



También ha criticado que en materia económica sus planteamientos fueron "contradictorios: propuso bajar los impuestos e incrementar las ayudas, sin más precisión, como si fuera un fórmula mágica".



"Se sabía perdedor antes de la investidura", ha resumido, y ha mantenido que el "detalle feo" que tuvo con el PNV al responderle en el Congreso conjuntamente con EH Bildu responde a que "ese discurso le retroalimenta con más votos en el resto del Estado".