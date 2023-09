El PSOE señala que la intervención de Puente se limitó a "ponerle un espejo" a Feijóo

Las ministras María Jesús Montero y Pilar Alegría, y el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, han coincidido este martes en que el discurso del diputado Oscar Puente como representante socialista en el debate de investidura “se limitó a poner un espejo a Feijóo” y que la estrategia fue "un éxito".



En declaraciones en Onda Cero, en el caso de la ministra de Hacienda en funciones, y a su llegada al Congreso de los Diputados, todos han rechazado que el discurso de Puente en la jornada de este lunes fuera bronca o excesivamente dura.



Así, Montero aseguró que, en la primera jornada de la sesión de investidura, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo presentó “una reivindicación de su papel en política, y el señor Puente se limitó a ponerle un espejo”.



También la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha considerado a su llegada al Congreso que el hecho de que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, no interviniera ayer para dar la réplica a Feijóo no fue un desplante, tan solo una medida para desactivar el argumento del líder del PP de que debe gobernar la lista más votada.



“Vistos los sobresaltos que los diputados del PP dieron en sus escaños, la estrategia fue un acierto”, ha señalado Alegría.



También el portavoz parlamentario socialista ha negado que fuera un desprecio y ha considerado que la estrategia fue un éxito: “Acertamos, el descoloque que tenía el PP y Feijóo fue notable”.



“Lo pusimos delante de su propio espejo y sacamos a la tribuna a un ganador de elecciones que no gobierna, porque así es el sistema democrático en España”.