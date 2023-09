EH Bildu dice que tras el "teatro" de Feijóo se abrirá un ciclo de agenda plurinacional

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha subrayado este miércoles el "no rotundo" a la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno, que le parece "un teatro" porque el líder del PP carecía de apoyos, y tras la cual se abrirá "un nuevo ciclo político" marcado por "la agenda plurinacional".



Aizpurua, con cuya intervención se ha reanudado el debate de investidura del presidente del PP, ha garantizado que no serán obstáculo para conformar un gobierno "en clave progresista" liderado por Pedro Sánchez.



Pero ha advertido a Sánchez de que tendrá que "escuchar y atender" las demandas de vascos y catalanes y ha subrayado: "Por encima de los intereses partidistas, de los juegos políticos, no vamos a poner en riesgo los derechos y libertades que como pueblo y como clase nos estamos jugando".



Ha avisado a Sánchez que "sin las izquierdas soberanistas vasca, catalana y galega, sencillamente este Estado estaría hoy gobernado por la extrema derecha".



"No lo olviden", le ha aconsejado la portavoz abertzale, que espera que todos los que apuestan por un gobierno progresista sepan estar a la altura del momento histórico que, en su opinión, se les presenta, y actúen pues con "la suficiente altura de miras".



Según ha recalcado, la fórmula debe ser "poco ruido y mucho trabajo", con un aderezo de valentía, responsabilidad, "buenas dosis de prudencia", política en mayúsculas y "por supuesto, también de grandes dosis de ambición".



Aizpurua ha considerado que Feijóo ha teatralizado estos dos meses que podría ser presidente del Gobierno, en "una escenificación para ocultar su soledad y su fracaso", después de que "apostaron todo al insulto y el barro" y perdieron el 23J.



Cree Aizpurua que Feijóo "juega a ser un presidente imaginario" y que "esta suerte de vodevil" terminará con la votación esta semana.



Un "no rotundo a su investidura, sin complejos, a su partido y al proyecto del bloque reaccionario que usted lidera", le ha avanzado Aizpurua a Feijóo antes de que dentro de unas horas se someta a la votación, así como ha recordado que su partido "roza la marginalidad política en Euskal Herria", ya que su tierra es "profundamente antifascista".



"No existe un Vox malo y un PP bueno, porque ustedes en lo fundamental comparten el mismo proyecto reaccionario y autoritario", ha señalado asimismo la portavoz de EH Bildu, quien ha arremetido también contra la Transición que el líder del PP valoró tanto en su discurso de investidura.



A su juicio, "aquella falsa transición supuso mantener todos los pilares del régimen franquista", por lo que ha añadido: "De ahí que usted la celebre".



Tanto él como su partido, porque así era también con Aznar, Rajoy y Casado al frente, y, ha augurado, "seguirá siendo el mismo PP con Ayuso, el PP del atado y bien atado".



Aizpurua ha intervenido parcialmente en euskera y ha advertido que cuando Feijóo llama "karaoke" al Congreso en esta nueva etapa "falta al respeto" a los hablantes de otras lenguas del Estado diferentes al castellano.