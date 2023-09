El presidente del Senado ve falta de respeto al Parlamento que Sánchez no interviniese

El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de faltar el "respeto" al Parlamento, "a la sede de la soberanía nacional", por no replicar al candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante el debate de investidura.



A su llegada al Congreso, donde este miércoles se celebra la segunda sesión del debate, el presidente de la Cámara Alta ha apuntado que le pareció "sorprendente" que quien quiere mantener la Presidencia "no defendiera la postura del PSOE", aunque según "avanzó la jornada algunos silencios fueron absolutamente afirmadores", respecto a la amnistía.



Rollán ha criticado además la intervención del diputado socialista Óscar Puente, de quien ha dicho que fue "especialmente bronco" y ha defendido que hay "formas de poder representar mejor a la sociedad española" y sus "numerosos problemas", entre los que ha enumerado llegar a fin de mes o el desempleo juvenil.



Preguntado por los gritos de "cobarde" que la bancada del PP dedicó al presidente en funciones ha defendido que "siempre hay que mantener el respeto a cada uno de los intervinientes, coincidas o no con las opiniones vertidas".



Rollán, que encabeza la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, seguirá de nuevo el debate desde la tribuna de invitados.