El PP denuncia que Sánchez ha cruzado un límite al no replicar a Feijóo en la investidura

La decisión del presidente en funciones, Pedro Sánchez, de no replicar al candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, durante el debate, ha provocado enfado en el PP, que acusa al secretario general del PSOE de haber "cruzado un límite que no tiene precedentes".



"Felipe González tuvo la dignidad de responder a José María Aznar tras ser derrotado en las urnas", señalan fuentes de la dirección nacional del PP, que aseguran que Sánchez "no es digno ni de la Presidencia, ni del acta, ni del cargo de secretario general del PSOE".



Fuentes de la dirección nacional del PP atribuyen la estrategia del PSOE a que Sánchez "tiene reciente su último debate con Feijóo durante la campaña electoral y ha preferido ahorrarse otra humillación".



Desde el PP apuntan además que el PSOE está haciendo oposición a sus dirigentes históricos.



E ironizan al señalar que a la tribuna podría haber salido el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, que "también gobernó y no ganó", con lo que recuerdan que López fue lehendakari en 2009 con los votos del PP, tras quedar segundo en los comicios por detrás del PNV.