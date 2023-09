Óscar Puente a Feijóo: "Ni es usted presidente ni es de fiar"

El diputado del PSOE Óscar Puente ha dejado claro al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "pierda toda esperanza de quebrar" al PSOE con una abstención a su investidura, y le ha recriminado que presente propuestas como si tuviera apoyos suficientes: "Ni es usted presidente, ni es de fiar", ha concluido.



Puente, que ha dado la replica a Núñez Feijóo en la sesión de investidura, ha reprochado al candidato del PP su "falta de capacidad" y de "voluntad" para acometer el viaje al centro de su partido a la que se une -ha dicho- que es el "pata negra del PP más rancio de su historia", el PP de Galicia que es la "gran familia retratada en 'Fariña'".



El diputado socialista, que ha recordado a Feijóo, que él no es alcalde de Valladolid a pesar de haber ganado las elecciones por un acuerdo de PP y Vox que lo ha impedido, se ha centrado en las críticas personales al líder del PP y ha dicho que a "Feijóo el moderado" que iba a recuperar la senda de la centralidad, le llevan preparando un mes en su partido el "finiquito".



Ha añadido que con su "derribo" se va a esfumar el atisbo de esperanza que alguno tenía sobre el sucesor de Pablo Casado al frente del PP por su falta de voluntad y su incapacidad.



Para el ex alcalde de Valladolid, pronto se vio que Feijóo "no venía a mandar" sino a estar a las órdenes de los barones del partido y de las "cabeceras de algunos periódicos".



"Es incapaz de que ninguno le obedezca", ha agregado Puente, quien ha recordado que al presidente del PP le han llamado "bisoño en sus narices".



Sus críticas no se han quedado ahí y ha agregado: "intentó usted esconder su estrecha amistad con un narcotraficante, cultivada durante ocho años, que se sepa, en los que usted ostentaba responsabilidades".



Tras los reproches de Puente la bancada del PP ha mostrado su protesta con abucheos desde los escaños e intentando interrumpir la intervención del diputado socialista.



La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha tenido que recordar que "no se puede patalear" en la Cámara y ha pedido silencio dado que los socialistas no han interrumpido a Feijóo durante su discurso.



Previamente, Puente había avisado a Feijóo de que no pierda el tiempo buscando desertores entre los socialistas porque este PSOE se "blindó" hace años contra cualquier injerencia externa y "ya no es de sus dirigentes, ni actuales ni históricos, sino de sus militantes, del pueblo".



Las palabras del ex alcalde de Valladolid han levantado de su escaño al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para aplaudirle, gesto en el que le ha seguido la bancada socialista.



Puente ha recriminado al candidato a la investidura que haya dedicado la mitad del tiempo desde su designación por el rey para "de forma desesperada y patética" buscar la manera de cambiar a cualquier precio los deseos de los electores.



Ha acusado a Feijóo de intentar provocar una rebelión en el PSOE, un nuevo "tamayazo", para a continuación hacer una advertencia al líder del PP y a toda la "derecha, la política y la mediática".



"Pierdan toda esperanza de quebrar a este PSOE que tanto les molesta". Puede, ha dicho, que no sea el mismo PSOE de hace 30 años, al que los populares les hacían "lo mismo", aunque "algunos de los que dirigían entonces parezcan olvidarlo", porque, entre otras razones, para ser un partido centenario hay que evolucionar.