Feijóo: "Tengo a mi alcance ser presidente, pero no acepto el precio que me piden"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes ante las exigencias del expresident catalán Carles Puigdemont que tiene a su alcance los votos que necesitaría para ser investido presidente del Gobierno, pero ha subrayado que no acepta pagar el precio que le piden para serlo.



En su intervención ante el pleno del Congreso para solicitar la confianza de la cámara a su investidura, Feijóo ha asegurado que Puigdemont solo busca a un presidente aliado a sus peticiones.



"Le da igual si es del PP o del PSOE, a los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. La única diferencia es la integridad de los dos candidatos posibles que pueden responderle, usted o yo", ha añadido dirigiéndose al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.



Ante ello es cuando ha asegurado, entre aplausos de la bancada popular y voces de discrepancia entre los diputados socialistas, que tiene a su alcance ser presidente pero no pagará el precio que Puigdemont pide para ello.



"La honestidad con uno mismo y la responsabilidad con los demás son un valor, aunque haya quien los subestime. Tome nota, señor Sánchez", ha recalcado



Además, ha resaltado que esa es la misma respuesta que habrían dado los expresidentes Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar "e incluso, si me apura, hasta Zapatero en su momento como hizo -ha apostillado- con el Plan Ibarretxe.

Ofrece seis pactos de estado y gobernar junto al Congreso

Ha ofrecido a los diputados del Congreso abordar seis grandes acuerdos con un Ejecutivo en solitario del PP pero que no gobierne "en soledad" sino con el "trabajo colectivo" de la Cámara Baja.



Ante su falta de apoyos para ser elegido presidente, Feijóo se ha dirigido al resto de fuerzas, a los que ha dicho que espera lograr la mayoría necesaria "dejando atrás coaliciones de intereses para beneficio de unos pocos" y "abriendo una nueva etapa de grandes pactos de estado que sirvan a todos".



Feijóo ha ofrecido un Gobierno con tres objetivos: "dejar atrás bloques y bloqueos", "garantizar la estabilidad del país" y abordar un "un programa de reformas a través de grandes acuerdos: en el conjunto, y comunidad a comunidad".



"No pretendo gobernar en soledad, mi planteamiento es apoyarme en un trabajo colectivo que se desarrolle en esta Cámara y también con la sociedad", ha ofertado además el líder de los populares.



Feijóo ha reivindicado asimismo su diálogo con las diferentes fuerzas, del que "de inicio" solo excluyó a EH Bildu, sobre el que se ha dicho que se debería "prohibir por ley" que lleven terroristas en sus listas y que hagan homenajes a etarras.



También ha agradecido los apoyos de los 33 diputados de Vox, a los que reconoce su "respaldo responsable y generoso" y que no hayan condicionado su apoyo a su presencia en un Gobierno, y de los dos diputados de Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.



Para defender que "hay otro camino" que no pasa por un Gobierno de Pedro Sánchez que descanse en el independentismo catalán, Feijóo ha recordado que con sus votos el PP le dio la alcaldía de Barcelona al PSC o la Diputación de Guipúzcoa al PNV.



A ambos grupos les ha dicho que no se arrepiente de haberles dado sus votos, aunque ahora se nieguen "a pactar a cambio de algo con quien les dio su apoyo a cambio de nada".