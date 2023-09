El fiscal general no hace "hipótesis" sobre la amnistía, que está en el campo político

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado este lunes que la Fiscalía "no hace hipótesis" sobre la amnistía, ya que es una cuestión que actualmente "está en el campo de la política".



García Ortiz, que ha inaugurado en Málaga las jornadas de la red de fiscales especialistas en Cooperación Internacional, ha señalado a preguntas de los periodistas que "son los responsables políticos los que están ahora mismo hablando en esos términos, en hipótesis, y por supuesto el fiscal general no hace hipótesis".



"Si toca, tendremos que emitir nuestra visión jurídica en los foros jurídicos en los que corresponda, pero no podemos hacer ninguna hipótesis al respecto", ha insistido el fiscal general.