Una asociación pide a los clientes de Netflix darse de baja por el documental de Ternera

La asociación Dignidad y Justicia ha lanzado una campaña en redes sociales para pedir a los usuarios de Netflix que se den de baja de la plataforma, que ha adquirido los derechos para la emisión del documental "No me llame Ternera", en el que el periodista Jordi Évole entrevista al exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera.



En un comunicado, la asociación que preside Daniel Portero censura que Netflix "esté colaborando con los fines del que fuera jefe de ETA Josu Ternera", pues su emisión normaliza el discurso del terrorista, blanquea sus acciones y humilla a las víctimas del terrorismo.



"Ternera hace propaganda y eso no tiene nada que ver con el periodismo; podría ayudar en las investigaciones abiertas de los 379 crímenes sin resolver, pero prefiere no hacerlo y apoyarse en quienes se han prestado a ser sus voceros para promover un discurso terrorista", asegura Portero, para quien la entrevista "solo sirve para enaltecer una figura que solo interesa engrandecer a Bildu y a su socio Pedro Sánchez".



Dirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez, el documental "No me llame Ternera" se presentó el pasado viernes en el Festival de Cine de San Sebastián envuelto en la polémica después de que asociaciones de víctimas, intelectuales y sindicatos policiales solicitasen su retirada de la programación del festival.