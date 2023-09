El PSOE aboga por cerrar "cuanto antes" los apoyos para una investidura de Pedro Sánchez

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, ha abogado por cerrar "cuanto antes" los apoyos para una investidura de Pedro Sánchez y no ha descartado una amnistía, al defender aquellas decisiones que favorezcan "el reencuentro y la convivencia".



En una entrevista en el programa La hora de la 1, de TVE, Alegría ha denunciado que España ha "perdido un mes" en este tiempo de espera para el pleno de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tendrá lugar este martes y miércoles sin haber logrado recabar los apoyos suficientes.



Por ello, ha abogado por no demorar más de la cuenta una investidura del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aunque no ha querido concretar si sería posible tener gobierno en octubre.



"Hay situaciones a las que hay que darles respuesta. Es importante que nuestro país pueda recuperar lo antes posible la gobernabilidad o la normalidad en la gobernabilidad. Llevamos un mes de parálisis, cuanto antes pongamos en marcha (los apoyos para una investidura de Sánchez), mucho mejor", ha declarado.



Preguntada sobre si habrá amnistía a los líderes del procés en Cataluña, ha respondido que "lo que tiene que haber es una investidura" y ha subrayado la voluntad del PSOE de dar "continuidad a la política de reencuentro y de diálogo".



"Eso pasa por tomar decisiones que favorezcan el reencuentro, al convivencia", ha señalado.



Sobre el acto de protesta del domingo del PP contra una posible amnistía, Alegría ha dicho que se escucharon las mismas "consignas" que en las manifestaciones de hace veinte años contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como el 'España se rompe', aunque con "varios miles de personas" menos, y que siguen estando "los mismos oradores" pero con un nuevo "telonero", en alusión a Feijóo.



Además, ha criticado los llamamientos del PP para que diputados socialistas voten a favor de la investidura de Feijóo.



"La única manera en la que puede llegar el PP al gobierno es haciendo llamamientos a la traición y al transfuguismo. ¿Este es el partido que se da golpes en el pecho para hablar de constitucionalismo?", se ha preguntado.