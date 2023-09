Gamarra: España "no se resigna" ante Sánchez y ve imprescindible investir a Feijóo

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha destacado este lunes que "España está muy despierta" y "no se resigna" frente a la posibilidad de que el Estado de derecho sea vencido por Pedro Sánchez y los independentistas, y ha insistido en que la investidura de Alberto Núñez Feijóo es "imprescindible".



Así lo ha resaltado Gamarra en sendas entrevistas en Onda Cero y RNE, en las que ha expresado su satisfacción por el éxito del acto contra la amnistía organizado este domingo en Madrid por el PP, que "desbordó las expectativas" del partido con la asistencia de unas 60.000 personas y consiguió que la "investidura estuviera también en la calle".



"Las imágenes de ayer demuestran cómo se desbordaron las expectativas", ha resaltado la dirigente popular y, frente a quienes "ridiculizan" la convocatoria, ha retado a Pedro Sánchez a convocar la semana que viene un acto político similar para decir qué va a hacer. "A ver qué resultado tiene", ha dicho.



No obstante, ha insistido en que lo más importante es que "España está despierta, que no se resigna, se rebela y quiere y cree en una España que es la Alberto Núñez Feijóo", y ha advertido de que "no nos van a silenciar".



Un "proyecto de dignidad" y "defensa de la igualdad" entre todos los españoles que, ha añadido, expondrá Feijóo a partir de mañana en el debate de investidura en el Congreso, adonde, ha subrayado, acudirá como "ganador de las elecciones", con el respaldo de 172 escaños y asumiendo "nada más y nada menos" el encargo realizado por el rey.



Preguntada si en el PP asumen ya que la investidura no saldrá adelante, ha contestado que hay que respetar los procesos y ha incidido en que lo que está claro es que, "ahora o pronto", cuando el PP gobierne no renunciará a sus principios "cueste lo que cueste", como dijo este domingo Feijóo.



"Somos muy realistas y muy conscientes de las dificultades pero era necesaria esta investidura", ha afirmado Gamarra, que ha vuelto a apelar a "las conciencias" de los socialistas contrarios a los pactos de Sánchez con los nacionalistas, al tiempo que ha insistido en que las mayorías deben lograrse dentro del marco del Estado de derecho y respeto a las reglas de juego.



Gamarra ha recordado además que Sánchez ha perdido tres veces las elecciones y nunca ha superado los 122 escaños, y le ha acusado de "tensar la política" y tratar de "maquillar" su "gran fraude electoral" al decir que el PP está llamando al transfuguismo.