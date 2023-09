Yolanda Díaz: Yo no negocio nada que no esté en el marco legal o constitucional

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, se ha mostrado convencida este domingo de que habrá un nuevo gobierno de progreso impulsado por PSOE y Sumar y ha dicho que ella no negocia nada que no esté en el marco legal o constitucional.



En una entrevista en el circuito gallego de la Cadena Ser, la también líder de Sumar ha mostrado su "sorpresa" por que se remarque tanto que los eventuales acuerdos a los que lleguen las distintas fuerzas políticas para formar gobierno deben ser "constitucionales" y ha manifestado: "Yo no negocio nada que no esté en el marco legal o constitucional".



Preguntada por las declaraciones de Oriol Junqueras (ERC), entre otros, sobre un acuerdo ya cerrado para amnistiar a los condenados a raíz del procés, Díaz se ha limitado a decir que si hubiera "público" y lo conocerían "todas las partes".



En cualquier caso, ha insistido en su apuesta por el acuerdo y la negociación ya que "donde hay acuerdo no hay unilateralidad", ha proclamado.



Díaz ha opinado, además, sobre el acto que ha celebrado este domingo el PP en Madrid en contra de una supuesta amnistía y ha advertido de que "la propuesta de la derechas, del PP y de la extrema derecha de Vox, para Cataluña y para el resto del país es incendiar Cataluña".



En cuanto a la investidura probablemente fallida de Alberto Núñez Feijóo la próxima semana, Diaz ha proclamado que es la "antesala" de la reedición del Gobierno "progresista" entre PSOE y Sumar.



Díaz, además, ha confirmado que en los próximos días Sumar presentará su propuesta para las elecciones gallegas, un proyecto que le gustaría que estuviese liderado por una mujer, aunque sin posicionarse a favor de Marta Lois, actual portavoz en el Congreso.



También ha animado a PSdeG y a BNG a superar las lógicas diferencias ideológicas y de proyecto y trabajar "juntas" para lograr desbancar al PP de la Xunta.



Y sobre las declaraciones machistas hacia su persona por parte de Alfonso Guerra y de un concejal del PP en Santiago esta semana ha señalado que "caben todo tipo de críticas políticas" pero "el machismo se acabó. No hay vuelta atrás".



"La España del siglo XXI no tolera comportamientos ni comentarios machistas", ha concluido.