Nace la plataforma “reformista” Nexo, formada por antiguos miembros de Ciudadanos

La plataforma Nexo, asociación formada por antiguos miembros de Ciudadanos, ha sido presentada este sábado con el objetivo de crear una iniciativa "reformista” y dar cabida a “las personas que se sienten políticamente huérfanos”.



Así lo han dado a conocer varios de los miembros de la plataforma, entre los que se encuentran el procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea y el exportavoz de la formación en el Congreso, Edmundo Bal.



En este sentido, Nexo está conformada por 38 miembros, aunque son tres las personas que componen la cúpula, concretamente Santiago Saura, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, como presidente; Juan Ignacio López-Bas, como secretario; y Ana Elliott, concejal en Majadahonda desde 2015 hasta 2023, como tesorera.



Durante el acto, los representantes han reiterado en varias ocasiones que Nexo está concebida como una asociación y no un partido político, ya que “antes de lanzar un debate de ideas al escenario político, ese espacio de debate debíamos tenerlo internamente”, ha destacado López-Bas.



Se trata de una plataforma concebida para “los que no tienen un referente, quienes no tienen claro a quién van a votar ante una cita electoral”, ha destacado el presidente de la asociación.



Asimismo, además de abogar por el reformismo, en la presentación los integrantes de Nexo, han explicado el decálogo de 15 medidas de la plataforma y han destacado algunas de las reivindicaciones como el europeísmo, la modernización y las medidas progresistas.



A lo largo del acto, los miembros de Nexo han puesto sobre la mesa diferentes aspectos de la actualidad como la situación de los jóvenes o, en la relación a la política, los pactos con partidos extremos.



"Lo que está pasando hoy en día lleva a un daño estructural de nuestra democracia a cambio de unos beneficios meramente coyunturales de unos pocos para gobernar", ha subrayado, en este sentido, Saura.