Aumento alarmante de feminicidios: 25 mujeres asesinadas en verano, 8 en Andalucía

Más de la mitad de los asesinatos por violencia de género de este 2023 se han perpetrado este verano, en el que se ha registrado un repunte de feminicidios en España: 25 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o su exparejas en los meses estivales, ocho de ellas en Andalucía.

Recrudecimiento del terror machista en España"

Entre el 21 de junio y las 8:50 horas de este 23 de septiembre, final del verano, se ha producido un "recrudecimiento del terror machista", como definía la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, la última concentración de cuatro asesinatos en menos de 48 horas en septiembre.



Dos víctimas mortales en los últimos días de junio, ocho en julio, siete en agosto y otras ocho en septiembre. Como consecuencia de estos crímenes machistas cometidos en verano, 21 menores han quedado huérfanos.



Estas concentraciones de asesinatos han llevado al Ministerio de Igualdad a convocar comités de crisis para analizar los repuntes en julio, agosto y septiembre (éste último tendrá lugar el 4 de octubre) junto a Interior, Justicia, Fiscalía, Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas en las que se han registrado casos.



Han sido ocho las mujeres asesinadas en Andalucía (32 %), seis en Cataluña (24 %), cuatro en la Comunitat Valenciana (16 %), dos en Madrid (8 %) y un caso en Navarra (4 %), La Rioja, Canarias, Castilla y León y Murcia.



Julio y agosto son los meses de mayor riesgo para las víctimas de la violencia machista. Según la estadística oficial, concentran el número más alto de asesinatos desde 2003, 127 en julio y 114 en agosto. La mayor convivencia con el agresor y el incremento de la movilidad y las relaciones sociales (y la percepción del maltratador de que pierde el control sobre la víctima) por las vacaciones podrían ser las causas que subyacen a esa mayor peligrosidad.



El repunte de este verano está teniendo un impacto en la cifra global de feminicidios. Después de que en 2021 y 2022 se alcanzara un mínimo histórico anual de 49 asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas, en lo que llevamos de 2023 van 48 víctimas mortales, 17 más que en el mismo periodo del año anterior.



Las 25 víctimas mortales de este verano son más de la mitad de los 48 feminicidios íntimos perpetrados en este 2023, un 52 %.



Se llamaban Francy (35 años), Vanesa (36 años), Zhen Jiang (47 años), Kirsty (36), Salwa (35), Ilham (38), Carmen (54), Carla (26), Elena (29), Erica Vanessa (22), Zhour (27), Evarista (91), Juana (31), Soledad (50), Encarna (63), Charo (40), Raquel (58), Rosa (52), Maricel (46), Rosa María (71), Sandra (37), Nicola (51), Suzan Ann (80), Hanane (35) y Laura (41).



De los 25 presuntos feminicidas, sólo cuatro tenían antecedentes por violencia machista, con lo que en 21 casos no constaban denuncias previas por maltrato, el 84 %.



Siete de los agresores se suicidaron tras cometer los crímenes (el 28 %), por lo que no podrán ser juzgados por sus actos.



Desde 2003, la violencia de género ha acabado con la vida de 1.232 mujeres en España y desde 2013 un total de 423 menores han quedado huérfanos como consecuencia de los feminicidios.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencias machistas las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.