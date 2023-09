Bendodo dice que al PSOE "solo le queda la P de Pedro"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "ya está empezando a amnistiar a Carles Puigdemont" y ha criticado que está negociando su investidura antes de producirse el debate del candidato 'popular' Alberto Núñez Feijóo, con lo que "no ha respetado el mandato del rey". Además, ha considerado que el sanchismo "ha engullido al PSOE", al que "solo le queda la P de Pedro".

En una intervención al comienzo de la Junta Directiva Provincial de Málaga, Bendodo ha explicado que Sánchez "ya ha empezado a negar de palabra que Puigdemont haya cometido algún delito y lo siguiente será negarlo con los hechos", apuntando que "va a plantear una ley de amnistía, que es el aro que le ha puesto el independentismo para que pase por él y lo va a hacer sin problema porque sino no hay gobierno".

Ha instado a acudir de forma "masiva" al acto del domingo en Madrid convocado, ha dicho, para "defender la igualdad de todos los españoles", algo que "es obvio, pero que está en entredicho, en cuestión y en peligro en estas fechas por lo que estáis viendo de los avances de las conversaciones de Sánchez para conseguir una investidura imposible".

"Es un día de esos en lo que hay que estar porque al final dentro de unos años diremos que ahí estuvimos poniendo freno a los disparates que quieren plantear desde el PSOE", considerando que "ahora más que nunca hay que demostrar el compromiso con los principios de nuestro partido y sobre todo el compromiso con nuestro país, con la unidad de España y con la igualdad de todos".

Además, ha pedido que se explique en cada municipio "esta voladura de los pilares de la democracia que está intentando hacer el sanchismo" y criticando que Sánchez "está negociando ya su investidura sin respetar que todavía no se ha producido el debate del candidato propuesto por el rey", Alberto Núñez Feijóo.

Al respecto, ha considerado que "tenía que haber respetado, por lo menos, esos plazos". "No los ha respetado, no ha respetado el mandato de su majestad el rey y ha mandado a la vicepresidenta a Waterloo y él ha empezado a negociar por su cuenta, bajo cuerda", ha asegurado el dirigente 'popular', quien ha recordado que Sánchez ya ha hecho "pagos" a los independentistas pero "siguen pidiendo y no van a tener fin".

PSOE "ENGULLIDO" POR EL SANCHISMO

Para Bendodo, el sanchismo "ha engullido al PSOE, y no es que lo diga el PP es que lo dice el PSOE", al que, ha apuntado, "ya se le han caído tres letras porque la S de socialista no existe, la O de obrero tampoco y la de E de español ni mucho menos". "Solo le queda la P de Pedro y no lo decimos nosotros, lo dice Alfonso Guerra, Felipe González, Nicolás Redondo, esos señores que tanto trabajo hicieron en defensa de la unidad de España, con aciertos y con errores".

"Cómo no van a hablar ahora estos señores si el sanchismo que hay imperando en el PSOE habla de socialismo asimétrico, que eso es una cosa y otra cosa es que Sánchez quiera hablar de territorios de primera y territorio de segunda, de lengua de primera y lengua de segunda también", ha dicho Bendodo, quien se ha referido a que "ahora el catalán está por delante del euskera y del gallego, como vimos que defendió el ministro el otro día en Bruselas".

Respecto a esto, ha considerado que ahora lo defienden "porque interesa para los votos de la investidura. Esto es temer mucha cara", lamentando que "el sanchismo busca enfrentar con la introducción de otras lenguas en el Congreso"; un tema que "les da igual, no les interesa", ha apuntado; de hecho, ha señalado que el PSOE "ha votado 59 veces en contra en el Senado" de que se hablen estas tres lenguas junto al castellano.

Según ha indicado, "la igualdad de estos 45 años que ha garantizado la Constitución es el muro de carga de nuestra democracia y de nuestro pacto de convivencia", aunque ha lamentado que "todos y cada uno de los pasos que da el sanchismo es para buscar el enfrentamiento porque vive de la división".

Bendodo ha recomendado a Sánchez "tatuarse en el brazo el artículo 14 de la Constitución, que dice que todos los españoles son iguales ante la ley" y ha apuntado que si para conseguir la investidura "en vez de pedir el catalán, el gallego o el euskera, piden otra cosa, también lo harían. Ese es el partido de Pedro Sánchez".

Además, ha dicho que se debería estudiar al presidente en funciones en las facultades de Historia, de Ciencias Políticas y "sobre todo en las de Psicología, porque es maquiavelismo puro, pensar una cosa, hacer la contraria, y luego pensar lo contrario y hacerlo distinto; eso hay que tener muchas tragaderas".

Bendodo ha considerado que "es el político de toda la historia democrática de nuestro país que menos respeto tiene no solo a su país, sino a su propia palabra".

Por contra, ha indicado que con el PP "España siempre ha avanzado desde el pacto, la moderación, la templanza y el diálogo", elementos que, ha recordado, Feijóo ha planteado a través de seis pactos de Estado "con mano tendida a Sánchez" y a los que va a apelar en el debate de la investidura, "porque creemos que es momento de parar y de que España haga un análisis de estos 45 años de democracia".