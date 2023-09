Raquel Sánchez dice que confía "absolutamente" en que no habrá tránsfugas en el PSOE

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, ha dicho que confía "absolutamente" en que no habrá ningún tipo de voto tránsfuga en las filas socialistas en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, y ha calificado de "esperpento" el papel del Partido Popular.



"Los socialistas hemos demostrado la firmeza de nuestras convicciones", ha declarado la ministra en Barcelona, donde está ejerciendo de anfitriona de la reunión informal de ministros de Transporte de la UE.



Sánchez ha señalado que el PP está haciendo un "ejercicio de esperpento" y ha dicho que palabras como las del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, llamando a los diputados del PSOE "a rebelarse", no son más que intentos "a la desesperada".



También sobre las críticas a los exdirigentes socialistas sobre el futuro pacto de investidura con los independentistas, Sánchez ha dejado claro que son "opiniones personales que representan sólo a quienes las formulan".



"El PSOE ya ha dejado claro su proyecto para un país rico y plural, con el diálogo como herramienta y siempre en los límites de la Constitución", ha añadido la ministra de Transporte, quien ha destacado que el que no ha presentado su "proyecto" para España pese a su inminente sesión de investidura es Feijóo.