Yolanda Díaz: "En la Europa del siglo XXI los comentarios machistas no tienen acogida"

"En la Europa del siglo XXI los comentarios machistas no tienen acogida", ha señalado este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en respuesta a las declaraciones vertidas por el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra, que esta mañana ha acusado a Díaz de dedicarle "mucho tiempo" a la peluquería.



Díaz ha participado en una rueda de prensa en Santiago de Compostela junto con el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, con motivo de la reunión internacional "El futuro del trabajo y el diálogo social", en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.



Tras ser preguntada por la prensa sobre las declaraciones de Guerra, la vicepresidenta segunda ha señalado que en las sociedades del siglo XXI "todas las discrepancias técnicas y políticas son bienvenidas", pero que en la Europa de siglo XXI "los comentarios machistas no tienen acogida".



"Se acabó con el machismo en España y en Europa", ha declarado Díaz.



Alfonso Guerra cargaba este jueves contra la vicepresidenta en una entrevista en Antena 3. Al ser preguntado por unas declaraciones en las que Díaz criticaba la falta de rigor político y jurídico del expresidente Felipe González sobre la amnistía, el socialista ha dicho que "le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra a tener un ratito para estudiar".



"La vicepresidenta, criticando falta de rigor político y jurídico, ¿ella? Le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra a tener un ratito para estudiar", ha sostenido.



Después de que la entrevistadora le haya afeado el comentario, Guerra ha insistido: "Es la verdad, le dedica mucho tiempo. No tiene esencia ninguna".