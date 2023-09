Alfonso Guerra carga contra Yolanda Díaz: "Le dedica mucho tiempo" a la peluquería

El exvicepresidente socialista Alfonso Guerra ha criticado a la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de la que ha dicho que "le dedica mucho tiempo" a la peluquería y "no tiene esencia ninguna".



El político cargaba este jueves contra la vicepresidenta en una entrevista en Antena 3. Al ser preguntado por unas declaraciones en las que Díaz criticaba la falta de rigor político y jurídico del expresidente Felipe González sobre la amnistía, Guerra ha dicho que "le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra a tener un ratito para estudiar".



"La vicepresidenta, criticando falta de rigor político y jurídico, ¿ella? Le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra a tener un ratito para estudiar", ha sostenido.



Después de que la entrevistadora le haya afeado el comentario, Guerra ha insistido: "Es la verdad, le dedica mucho tiempo. No tiene esencia ninguna".



Han sido numerosas las reacciones políticas que han generado estas declaraciones.



La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha salido en defensa de la líder de Sumar y ha denunciado el "machismo en 'modo Rubiales'" de Guerra así como que "no es novedoso que algunos hombres respetados" recurran a él para cuestionar a una mujer que hace política, algo "inaceptable".



"Hoy le ha tocado a Yolanda Díaz. Es tan habitual como inaceptable. España ya ha cambiado, aunque no se hayan dado cuenta", ha escrito Montero en la red social X (antes Twitter).



Desde los pasillos del Congreso de los Diputados, la exvicepresidenta socialista Carmen Calvo ha calificado de "absolutamente detestable" que se juzgue a las políticas por "el pelo en vez de por las neuronas".



La portavoz de Feminismo, Igualdad y Libertades LGTBI+ en Sumar, Elizabeth Duval, ha denunciado que "reducir la política a bromitas machistas es degradarla" y el portavoz de la coalición, Ernest Urtasun ha subrayado que las declaraciones son "lamentables": "Algunos están perdiendo completamente los papeles. (...) Afortunadamente España es mucho mejor que su machismo", ha escrito en X.