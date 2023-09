Vox acusa a Sánchez de repetir desde Moncloa el golpe que se dio en la Generalitat en 2017

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado este jueves a Pedro Sánchez en el debate sobre el uso de la lenguas oficiales de pervertir las instituciones del Estado y repetir desde la Moncloa el golpe que se dio en la Generalitat en 2017.



Millán, que ha defendido la enmienda a la totalidad presentada por su grupo contra la propuesta del PSOE, Sumar y los nacionalistas que permitirá el uso del catalán, euskera y gallego en sede parlamentaria, ha criticado que Sánchez haya sucumbido a las exigencias de sus socios separatistas anteponiendo "su agenda ideológica y sus sillones a los de los españoles".



"Ellos marcan la agenda y ustedes recogen los votos", ha dicho, con el objetivo compartido de "blanquear a los enemigos de España, blanquear un golpe de Estado y blanquear sus pactos con una persona que huyó en el maletero de un coche de la justicia española y para perpetrar desde la Moncloa el golpe que se dio en la Generalitat en 2017".



Millán ha arremetido además en su discurso contra los barones socialistas críticos con las decisiones de Sánchez, a quienes les ha dicho que "si no quieren ser cómplices, que rompan el carné o que abandonen sus cargos dentro del Partido Socialista o acepten donde están".



También se ha dirigido al PP para pedirle que no caiga en la "trampa" de los socialistas, porque "no les interesa proteger la variedad lingüística y cultural de España, sino contentar a sus socios, que odian y desprecian a la España real", que "siempre ha amado sus lenguas" y las ha usado "de manera indistinta".



"Ahora tienen una oportunidad para rectificar ese rumbo en el Senado", ha recalcado Millán, cuya formación impulsará una iniciativa en el la Cámara Alta, donde los populares cuentan con mayoría absoluta", para eliminar el uso de las lenguas cooficiales en ella.



Para la portavoz de Vox, el debate de este jueves en el Congreso tiene como única causa "el afán de poder desmedido" de Sánchez y ha advertido de que "no es la primera cesión al separatismo y no va a ser la última", en referencia directa a "la concesión de la amnistía a los que han dado un golpe de Estado".



Ha incidido que esta amnistía que el PSOE "oculta con eufemismos y periodistas a sueldo, desmantela y deslegitima" el Estado de Derecho y la labor que han venido haciendo jueces y periodistas durante los últimos años.



Según Millán, socialistas y nacionalistas hablan de persecución de las lenguas cuando son los únicos que han practicado el "apartheid lingüístico, prohibiendo a los padres educar a sus hijos en español discriminando a los españoles en su propia tierra".



Y ha planteado que solo hay dos posibles modelos lingüísticos: el que introduce "espías" en los colegios para vigilar en qué lengua se habla o el que defiende la coexistencia de las lenguas cooficiales con el castellano.