Feijóo dice que las opiniones de González contra la amnistía le parecen "muy interesantes"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este jueves a la prensa al llegar al Congreso de los Diputados que le parecen "muy interesantes" las opiniones del expresidente del Gobierno Felipe González en las que considera que si el PSOE acepta una ley de amnistía supondría ceder a un chantaje.



Feijóo ha contestado así a los periodistas en los pasillos del Congreso, antes de entrar al hemiciclo para el inicio de una sesión plenaria en la que seguramente serán rechazadas las enmiendas a la totalidad contra el cambio del reglamento para el uso de lenguas cooficiales.



González dedicó la mayor parte de su intervención en la tarde de este miércoles durante la presentación del libro "La rosa y las espinas" del que fuera su vicepresidente, Alfonso Guerra, a cargar contra una posible amnistía a los líderes soberanistas catalanes, y contra la autodeterminación.



Con solo una palabra ha contestado a la prensa al entrar al hemiciclo el ministro de Cultura en funciones, Miquel Iceta, al ser preguntado sobre qué le parecían las palabras de González: "Antiguas".



Sobre esos comentarios de González, la diputada socialista Adriana Lastra al entrar al pleno ha manifestado: "Siempre respeto y admiro muchísimo a nuestros padres fundadores, aunque no esté de acuerdo con ellos".



También ha mostrado desacuerdo pero "respeto" a quien "ha sido importante en la historia del país" el diputado de Sumar Íñigo Errejón, quien ha señalado que es fundamental "estar ubicados" en el momento histórico, por lo que ha defendido que se consiga "un gobierno socialista que apunte al equilibrio territorial, social y medioambiental".



"Y no nos equivocamos de objetivo ni nos equivocamos de adversario", ha añadido Errejón en referencia a González.



La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Merxe Aizpurua, ha dicho sobre la opinión de González y Guerra: "Me llamó mucho la atención que hablasen de deslealtad ellos... Ellos, pues ahí lo dejo".



"Hay cuestiones que nunca tuvieron que salir del ámbito que es el suyo propio, el político, y creo que todo lo que se haga en esa dirección va a estar bien hecho", ha dicho además Aizpurua preguntada sobre la posibilidad de que se apruebe una amnistía, y ha recalcado: "Todo lo que sea favorecer una solución política de una cuestión que es eminentemente política es ir en la buena dirección".



En un sentido similar lo ha expresado Errejón: "El camino de la judicialización ha sido un mal camino para las relaciones entre Cataluña y España".



También se ha detenido ante la prensa al inicio del pleno otra diputada de Sumar, Aina Vidal, quien ha dicho que celebra todo "avance en la línea de la desjudicialización de un conflicto político", no solo por lo que respecta políticamente para Cataluña, sino "para avanzar en términos democráticos en todo el Estado".



Sobre las declaraciones de Pedro Sánchez en Nueva York acerca de que nunca tuvo que haberse judicializado el problema, el diputado de EH Bildu, Oskar Matute ha señalado que le parece "razonable" y "una buena noticia".



"Ojalá lo hubiera pensado antes", ha dicho Matute sobre las palabras de Sánchez, mientras que sobre las de González y Guerra ha indicado que las desconoce porque hace mucho que ni les escucha, "casi que nunca".